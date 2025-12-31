Slušaj vest

Žena vaterpoliste Nemanje Vica, influenserka Jelena Nikolić Vico, porodila se u septembru i na svet donela drugo dete- sina Orjena. Ona je sada sumirala 2025. godinu i prvi put otkrila detalje nimalo lakog porođaja.

Jelena je objasnila da joj je prethodna godina bila izazovna, a otkrila je i da je morala na hitan carski rez nakon što joj je pukla materica.

- Bila si najlepša i najteža godina, hajde sada 2026. budi nežna. Koliko je bilo je*eno sa ovom stomačinom juriti Milu koja prohodava, ali pobedili smo - napisala je najpre Jelena.

- Zašto mi niko nije rekao sedi ženo kući sa ovolikim stomakom, nego ej digla se ona juri er frajer po prodavnici - napisala je i dodala:

- Autfit u kojem sam odjurila na hitan carski rez.- Uglavnom, pukne mi materica, zovem taksi spletom okolnosti sama odem na carski i porodim se. Žene su carice i čiča miča i gotova priča - dodala je potom.

Sinu dala neobično ime

Jelena i Nemanja su u avgustu prošle godine dobili prvo dete, ćerku Milu, a za sina su odabrali neobično ime Orjen.

Ime koje je srodno sa sličnim značenjem je Ognjen. Ognjen je muško ime slovenskog porekla koje dolazi od reči "oganj" (vatra) i nosi značenje "plamen" ili "vatren". Stari Sloveni su davali ovo ime kao zaštitno, verujući da će vatrena priroda deteta odvratiti opasne sile kao što su vatra i munja.