Pevačica Katarina Grujić progovorila je o aferi Vujadina Savića u koju su upleli nju i njenog supruga Marka Gobeljića. Ona je istakla da pruža podršku fudbaleru i da će zauvek biti uz njega.

Naime, Katarina Grujić je gostovala u "Amidži šou" i tom prilikom je govorila o Vujadinu Saviću i skandalu nakon što je prijavio transrodnu osobu A. K. za ucenu. U jednom momentu u celu priču su bili upleteni Katarina Grujić i Marko Gobeljić koji su bliski prijatelji sa Vujadinom i Mirkom Vasiljević.

- Kaća kako komentarišeš celu aferu oko Vujadina Savića, što su spominjali i tebe i Gobelju? - upitao je Ognjen.

- Ja sam već odgovarala na ta pitanja, i rekla sam da ne bih komentarisala te stvari. Mene je dotaklo to jer je to moj prijatelj, moram da kažem da je jako ružno nekoga linčovati, a da niko ne zna da li je to istina, ja sam uz njega, to sam mu i rekla, on je moj prijatelj i biću uz njega do kraja života - rekla je Kaća.

Bio na rođendanu ćerke Kaće i Marka

Inače, nedavno se Vujadin Savić pojavio se na rođendanu ćerke Marka Gobeljića i pevačice Katarine Grujić u igraonici gde je uslikan.

Nakon što je Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu privatnim snimcima i fotografijama, njoj je određen pritvor. Posle hapšenja transrodna osoba je smeštena u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora.

