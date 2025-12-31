Slušaj vest

Ana i Vlade Divac uživali su u posebnoj večeri u društvu bogate Srpkinje Jelene i njenog muža milionera šeika Saida bin Draija. Povod za okupljanje bio je Anin rođendan, a slavljenička atmosfera bila je ispunjena osmesima, dobrim raspoloženjem i luksuznim ambijentom u kojem su se okupili.

Ana, Jelena, Vlade i Said sedeli su za bogato postavljenim stolom i zajedno nazdravljali važnom datumu. Fotografije sa večere svedoče o opuštenoj i prisnoj atmosferi, ali i o raskoši koja je pratila ovo intimno slavlje.

- Proslava moje krize srednjih godina. Volim ove ljude - napisala je Ana Divac u svojim objavama, koja je potom sama pozirala sa Jelenom bin Drai.

Evo zašto deci nije dala srpsko ime

Jelena je svojevremeno odgovorila na pitanje, zbog čega nekom od dece nije dala srpsko ime.

- Moja deca nisu iz Srbije, oni su Emiraćani, Arapi, islamske veroispovesti. U Srbiji otac Srbin i majka Mađarica sinu ne daju ime Lajoš, zar ne? Deca su ono što im je otac", poručila je tada.

