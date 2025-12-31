SMUVALA MILIONERA I OTIŠLA U DUBAI! Odbila da peva za Novu godinu, pa pokazala kako se uživa: Lomi tanjire u restoranu i uvija se uz bubnjeve
Pevačica Marina Visković više ne krije da uživa u ljubavi sa milionerom kojeg je upoznala u Dubaiju. Ona je ove godine odlučila da za doček ne peva, već je otputovala upravo u Dubai, a na mrežama je pokazala kako se provodi.
Marina je najpre pozirala u beloj haljini koju je odabrala za ručak u luksuznom restoranu.
Njena izvajana figura je došla u prvi plan, a pevačica je potom pokazala i kako uživa u čarima noćnog života. Ona je otišla na grčko veče, te je u lokalu lomila tanjire, što je neizostavni deo grčke kulture.
Ona nije skidala osmeh, a u jednom trenutku je ustala da đuska uz muziku.
Ne nastupa nigde za Novu godinu
Inače, Marina je sve šokirala kada je rekla da neće nastupati za Novu godinu.
- Moram priznati da sam odlučila da odmaram ovaj decembar, što ne znači da nisam spremila materijal i bila vredna što se tiče novih pesama. Danas me je baš zvao menadžer i kaže: "Ali zašto? Imamo Novu godinu, samo jedan dan, pa se ti vrati gde hoćeš". Ja mu kažem: "Ne želim, hoću sada ja, posle toliko godina, za tu Novu godinu da organizujem sebi kako sam zamislila" - rekla je ona nedavno za "Grand".