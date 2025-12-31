Slušaj vest

Pevačica Marina Visković više ne krije da uživa u ljubavi sa milionerom kojeg je upoznala u Dubaiju. Ona je ove godine odlučila da za doček ne peva, već je otputovala upravo u Dubai, a na mrežama je pokazala kako se provodi.

Marina je najpre pozirala u beloj haljini koju je odabrala za ručak u luksuznom restoranu.

Njena izvajana figura je došla u prvi plan, a pevačica je potom pokazala i kako uživa u čarima noćnog života. Ona je otišla na grčko veče, te je u lokalu lomila tanjire, što je neizostavni deo grčke kulture.

Ona nije skidala osmeh, a u jednom trenutku je ustala da đuska uz muziku.

Ne nastupa nigde za Novu godinu

Inače, Marina je sve šokirala kada je rekla da neće nastupati za Novu godinu.