Gotovo cela estrada se ove godine okupila za prednovogodišnje i novogodišnje praznike u Crnoj Gori.

I dan pred sam doček bilo je i više nego zabavno širom primorja, pa je tako u Baru nastupala Nataša Bekvalac, a u Tivtu Saša Matić. U Budvi su goste zabavljali grupe Zana i Tap 011.

Nataša Bekvalac  Foto: TO Bar

Nataša je istakla da se u Baru oseća kao domaća. Ona je za ovu priliku bila obučena u crnu dugačku haljinu, dok je preko nje imala zanimljiv ogrtač od perja.

Saša Matić u Herceg Novom Foto: TO Herceg Novi

- U Baru se osećam kao svoja na svome.  Radujem se i jedva čekam da izađem na binu. Živimo u ljubavi i miru - istakla je Bekvalčeva, koja je nastup počela pesmom “Nataša”.

U Tivtu svojim hitovima hladnu noć je zagrejao Saša Matić. On je nastupao na gradskoj rivi Pine, gde su svi prisutni uživali u njegovoj muzici do kasno u noć.

