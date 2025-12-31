Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Slađa Poršelina oplela je po Maji Marinković i iznela tvrdnje da je imala intimne odnose sa poznatim reperom Dragomirom Despićem Desingericom.

Slađa Poršelina, po kojoj je nedavno opleo Majin otac Taki Marinković, odlučila je da uzvrati udarac i iznese šokantne tvrdnje na račun kontroverzne rijaliti učesnice Maje Marinković i repera Dragomira Despića Desingerice.

Ona je do detalja opisala šta se navodno dešavalo tokom zajedničkog letovanja, tvrdeći da je svedočila Majinom druženju sa reperom.

Vrela akcija nakon nastupa

Poršelina tvrdi da Maja često menja partnere, a poseban akcenat stavila je na susret sa Desingericom na moru.

- Stalno menja partnere. Ja sam bila na moru sa njom i posle nastupa sa Desingericom ona je otišla u njegov hotel i dopisivala se sa njim. Tada je rekla: "Jao kako je zgodan". To je bila ta energija, ona njega želi i ona hoće to - tvrdi Slađa.

- Jedna njegova drugarica joj je na kraju dala kontakt i eto, na kraju je Desingerica završio sa Majom - zaključila je bivša rijaliti učesnica.

"Car mi se žalio da je loša u krevetu"

Slađa se dotakla i Majinog bivšeg partnera, Filipa Cara. Ona je u podkastu "Šok-tok" prenela poverljive razgovore koje je navodno vodila sa Carem.

- Maja je jako loša u krevetu, požalio mi se Car na nju. Ako skače do plafona, ne mora da znači da je dobra u krevetu - ispričala je Poršelina i šokirala.