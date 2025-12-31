Slušaj vest

Grupa Zana održala je svoj koncert u organizaciji Turističke organizacija Budve iOpštine Budva. Oni su razgalili publiku širom regiona svojim vanvremenskim hitovima ispred zidina Starog grada, a publika je uprkos velikom vetru, sve vreme u glas pevala sa njima.

Neposredno pred koncert, porazgovarali smo sa Žikom i Jelenom, a muzičar je za čitaoce Kurira imao vrlo “bezobraznu želju” za 2026.

- Želim svima puno s*ksa u 2026! On je lekovit, od njega sve zavisi i počinje. Lepo ulazimo pa u novu godinu, pa polako. Želim svima što više izgužvanih čaršava u Crnoj Gori i Srbiji jer to znači više dece - rekao je Žika, dok se Jelena sve vreme zagonetno smeškala.

Zana u Budvi Izvor: Kurir