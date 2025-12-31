ZANA I TAP 011 ODUŠEVILI SVOJIM HITOVIMA U BUDVI: Žika za čitaoce Kurira imao bezobraznu želju za 2026, šokiraćete se šta čujete (FOTO/VIDEO)
Grupa Zana održala je svoj koncert u organizaciji Turističke organizacija Budve iOpštine Budva. Oni su razgalili publiku širom regiona svojim vanvremenskim hitovima ispred zidina Starog grada, a publika je uprkos velikom vetru, sve vreme u glas pevala sa njima.
Neposredno pred koncert, porazgovarali smo sa Žikom i Jelenom, a muzičar je za čitaoce Kurira imao vrlo “bezobraznu želju” za 2026.
- Želim svima puno s*ksa u 2026! On je lekovit, od njega sve zavisi i počinje. Lepo ulazimo pa u novu godinu, pa polako. Želim svima što više izgužvanih čaršava u Crnoj Gori i Srbiji jer to znači više dece - rekao je Žika, dok se Jelena sve vreme zagonetno smeškala.
I grupa Tap 011 oduševila je publiku u Budvi, a posebno mlade koji su od reči do reči pevali pesme koje su obeležile 90-te godine. Članovi grupe su istakli da pamte svoje dolaske u Budvu kad su bili na vrhuncu popularnosti i da im je ovo nekad bila skoro pa druga kuća.