Darko Tanasijević bio je gost kod Ognjena Amidžića i evocirao uspomene sa početka karijere.

Ono što je voditelj rekao iznenadilo je domaćina emisije, a to je da je u samom startu on bio taj koji je "stopirao" njegovu karijeru.

"Sprečio si moju karijeru"

Darko je otkrio kako je izgledao susret 2013. godine kada je prvi put došao na televiziju Pink kako bi se prijavio za audiciju za nova TV lica.

– Da li ti znaš da si stopirao i sprečio moju karijeru davne 2013. godine?! Desio se konkurs za Pinkova nova lica, ti si bio glavni, i samo ste mi rekli: "Ćao" – otkrio je Tanasijević i dodao šta su mu tada poručili:

– Rekli ste mi da studiram i da idem da učim školu, pa da dođem - rekao je Tanasijević.

– Pa zamisli da smo ti rekli da dođeš, propao bi faks. Vidiš da si sad sa razlogom tu gde jesi – nasmejao se Ognjen.

"Rođaci smo"

Podsetimo, voditelj Ognjen Amidžić na malim ekranima je oko dve decenije, a ljubav prema televiziji i novinarstvu nasledio je od svog oca. Ipak, malo je poznato da je još jedno poznato TV lice iz njihove familije.

Naime, Ognjenu je njegova koleginica, voditeljka Aleksandra Jeftanović rođaka.

- Moja prababa je Jeftanović. Aleksandra i ja vodimo poreklo iz istog mesta. Znamo se godinama i rođaci smo. Nisam je dugo video, ali se često čujemo - otkrio je Amidžić, dodajući da mu je ona pomogla da dobije posao na "Pinku".

