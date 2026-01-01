Slušaj vest

Žika i Jelena iz grupe “Zana” se ne razdvajaju, a naš paparaco uslikao je golupčiće u luksuznom hotelu u Budvi, kada su krenuli na svoj koncert ispred Starog grada.

Bračni par je bio vrlo raspoložen, a da na estradi vladaju prijateljski odnosi pokazali su upravo Žika i Jelena, koji su se vrlo obradovali kad su u holu hotela sreli Đoleta i Peru iz grupe “Tap 011”.

Žika i Jelena se ne odvajaju

Oni su sve vreme sedeli zajedno i uživali u razgovoru, koji bi trajao do kasno u noć da nisu morali da krenu na binu.

Bezobrazna želja za Novu godinu

Neposredno pred koncert, porazgovarali smo sa Žikom i Jelenom, a muzičar je za čitaoce Kurira imao vrlo “bezobraznu želju” za 2026.