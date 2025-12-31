Slušaj vest

Iako vlada uvreženo verovanje da nošenje crvenog donjeg veša u novogodišnjoj noći donosi sreću u ljubavi i pozitivnu energiju, pevačica Aleksandra Mladenović odlučila je da to verovanje zauvek precrta sa svoje liste. Veruje da ju je "poterao maler" jer i dalje nije našla onog pravog.

Pevačica Aleksandra Mladenović je otvoreno priznala da je, poput većine pripadnica lepšeg pola, ranije praktikovala običaj da u novogodišnjoj noći nosi crveni veš, ali da ju je nakon toga "poterao maler".

Aleksandra je za medije otkrila specifičan razlog zbog kojeg crvena boja više nije opcija za njen novogodišnji stajling.

– Za doček 2020. sam nosila crveni veš i eto šta se desilo – i korona i sve. Tako da neću ga više nositi. Ne znam kakav ću, ali crveni neću sigurno – izjavila je Mladenovićeva, aludirajući na globalnu pandemiju koja je usledila baš te godine.

"Povređivali su me"

Pored novogodišnjih odluka, pevačica se osvrnula i na teške trenutke kroz koje je prolazila kada se našla na meti osuda zbog fizičkog izgleda. Ona je objasnila da su promene na njenom licu bile posledica zdravstvenih problema, a ne estetskih zahvata, što ju je u jednom periodu veoma pogađalo.

– Nisam umela da se nosim sa tim da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razbolela... To me je baš povredilo – ispričala je Aleksandra.