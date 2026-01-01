Slušaj vest

Novo doba tehnologije donelo je popularnu aplikaciju koja se kolikvijalno naziva veštačka inteligencija ili Chatgpt. Ljudi širom sveta komuniciraju sa ovom aplikacijom putem pitanja koje postavljaju, a tvorci kažu da ima odgovore na baš sva pitanja.

Ova aplikacija funkcioniše tako što prikuplja informacije koje postoje na internetu i tako pravi selekciju pri svakom odgovoru. U nastavku sledi lista najvećih zvezda domaće javne scene po mišljenju veštačke inteligencije u 2025. godini.

Aleksandra Prijović

Aleksandra Prijović se često naziva najvećom zvezdom savremene folk / pop-folk scene zato što se kod nje poklopilo više ključnih faktora u isto vreme, posebno u poslednjih par godina:

Održala je rasprodate arene i stadione širom Balkana. Malo ko iz folk scene je uspeo da ponovi isti koncert više večeri zaredom sa punim dvoranama. Njene pesme imaju stotine miliona pregleda na YouTube-u, te je redovno je među najs̄lušanijim izvođačima u regionu na streaming platformama.

Prijovićeva nije neko ko putem skandala gradi karijeru, već isključivo pesmama.

Nakon godinu dana pauze koju je provela sa najmilijima nakon rođenja ćerkice Arije, Aleksandra je u Baru napravila spektakl od nastupa i odradila "popis stanovništva".

Tea Tairović

Tea je jedina pevačica koja je u jednoj godini izbacila čak dva albuma, a gotovo svaka njena pesma postala je hit. Na svakom njenom nastupu se traži karta više, te je euforija oko njenog lika i dela zaista obeležila prethodnu godinu.

Za njenu muziču često kažu da je zarazna i da brzo ulazi u uši, dok uspešno kombinuje tradicionalni folk sa latino, pop i urbanim ritmovima. Poznata je po jakim, energičnim nastupima i koreografijama, te joj koncerti deluju moderno i „svetski“, što je izdvaja od drugih.

Jelena Karleuša

Jelena Karleuša tri decenije žari i pali muzičkom scenom, te ni ove godine nije napravila izuzetak.

Po mišljenju veštačke inteligencije ona je jedna u top 5 najvećih zvezdi na Balkanu jer njen status je kombinacija muzičkog uticaja, medijske prisutnosti i javnog imidža koji izaziva jake reakcije. Karleuša je poznata i kao modna ikona koja pravi trendove i hrabro eksperimentiše sa stilom — nešto što joj daje status javne figure koja se pamti.

Njeni javni stavovi i izjave povremeno izazivaju jake reakcije, što je dodatno čini oplućivanom ali i sveprisutnom u javnom prostoru - kakve god da su emocije ljudi.

U 2025. pokrenula je sopstvenu liniju parfema i bodi mista, a nekoliko meseci kasnije sa svojim ćerkama izbacila je još jedan.

Dragana Mirković

Takođe jedna od najvećih zvezdi prethodne godine jeste Dragana Mirković, a kao najznačajniji izvor ove informacije Ghatgpt navodi sve rezultate koje je postigla za 40 godina karijere.

Njene pesme slušaju tri generacije - roditelji, deca i unuci. Jedna je od najvoljenijih pevačica sa estrade, a na svakom nastupu njeni verni fanovi joj pokazuju ljubav, pripremaju poklone, iznenađenja. Decenijama joj ljudi veruju pri svakoj reči, emociji i pesmi, te važi za najživotniju. Kako Chatgpt navodi, Dragana je kraljica emocije i tradicije.

Svetlana Ceca Ražnatović

Ceca Ražnatović je zvezda zato što je jedinstvena po uticaju, dugotrajnosti i masovnoj popularnosti — i to već više od tri decenije, navodi veštačka inteligencija.

I bez novih albuma, njene stare pesme i dalje imaju stotine miliona pregleda i slušanja. Ceca je vlasnica prepoznatljivog vokala koji ljudi godinama vole da slušaju, a pesme su joj pune emocija koje publika "na prvu" prepozna.

