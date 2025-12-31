Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.

Ona je u podkastu otkrila mnoge nepoznate detalje vezano za brak sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

Govoreći o njihovom odnosu, dešavanjima i da li se sada slažu, Jelena je priznala da je bila svedok tome da nekadašnjem fudbaleru "smeštaju" aferu, zbog čega je morala da stane na stranu oca svoje dece.

Dobar otac

- Bilo je sitacija gde sam videla da nameštaju Dušku i stala na njegovu stranu. Uvek ću stati uz mog muškarca i u dobru i u zlu. Nemam nikakvu komunikaciju sa njim. Sa njim komunicira moja tetka Danijela, oni imaju lep odnos, imam divan odnos sa kompletnom Duškovom porodicom, sa sestrom, majkom, sa sestrinom ćerkom, mužem, u divnim smo odnosima. Izuzetno se volimo i poštujemo, ali sa Duškom ne razgovaram, ali svakodnevno je sa Atinom i sa Nikom. Svoje roditeljske obaveze ispunjava maksimalno, one ga mnogo vole. Atina i Nika žive sa mnom, odrasle su sa mnom, Duško je tokom njihovog odrastanja živeo po belom svetu, one su odrasle sa mnom, vaspitala sam ih i podigla, ali on kao otac, pogotovo sada kada ne igra fudbal, dobar je otac. Ponoviti ću oni što on nikada ne bi rekao za mene "Život bih dala za njega", zbog dece. Na metar bih stala, na desetoricu bih išla zbog Duška, a ne razgovaramo - rekla je pevačica.

DUŠKO TOŠIĆ NE ZNA ŠTA ĆE SA SOBOM! Pet puta u jednom danu MENJAO IMIDŽ, a onda dobio poruku KOJA ĆE GA UBITI U POJAM! Foto: Instagram

Što se tiče prevare u braku Jelena Karleuša je istakla da je sasvim sigurna da je Duško nije prevario sve do kobne 2019. godine.

- Mene Duško dok smo bili u funkcionalnom braku, nije prevario. Kada kažem u funkcinalnom, mislim do 2019. godine kada se desilo ono sa onim Indijancem, tada više nismo spavali zajedno, bez obzira na to što smo bilio tehnički u braku do prošle godine - zaključila je Jelena Karleuša u potkastu kod Bokija 13.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStarsDUŠKO TOŠIĆ ČESTO ODLAZI KOD OVE PEVAČICE! Vodi i ćerke sa sobom, ona sve javno priznala
jelena karleuša duško tošić.jpg
StarsOTKRIVENO U KOJE ŠKOLE IDU KARLEUŠINE ĆERKE: Jedna od njih je izabrala internacionalnu ustanovu: Lakše mi je, ne znaju toliko o srpskim pevačima
Atina i Nika Tošić
Stars"NE ŽIVIMO S NJIM..." Atina i Nika otkrile pravu istinu o Dušku Tošiću, a reči Karleuše kakav im je otac će vas šokirati
Atina Tošić Nika Tošić Duško Tošić
Stars"O POKOJNICIMA..." Karleuša potpuno iskreno o Dušku Tošiću i njegovom novom biznisu: Ja želim svim svojim bivšim muževima...
jelena karleuša duško tošić.jpg