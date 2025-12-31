Dobar otac

- Bilo je sitacija gde sam videla da nameštaju Dušku i stala na njegovu stranu. Uvek ću stati uz mog muškarca i u dobru i u zlu. Nemam nikakvu komunikaciju sa njim. Sa njim komunicira moja tetka Danijela, oni imaju lep odnos, imam divan odnos sa kompletnom Duškovom porodicom, sa sestrom, majkom, sa sestrinom ćerkom, mužem, u divnim smo odnosima. Izuzetno se volimo i poštujemo, ali sa Duškom ne razgovaram, ali svakodnevno je sa Atinom i sa Nikom. Svoje roditeljske obaveze ispunjava maksimalno, one ga mnogo vole. Atina i Nika žive sa mnom, odrasle su sa mnom, Duško je tokom njihovog odrastanja živeo po belom svetu, one su odrasle sa mnom, vaspitala sam ih i podigla, ali on kao otac, pogotovo sada kada ne igra fudbal, dobar je otac. Ponoviti ću oni što on nikada ne bi rekao za mene "Život bih dala za njega", zbog dece. Na metar bih stala, na desetoricu bih išla zbog Duška, a ne razgovaramo - rekla je pevačica.