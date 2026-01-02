Slušaj vest

Srpska glumica Nevena Hot, poznata po ulogama u filmovima za odrasle, nedavno je uplovila u brak, a ceremonija je održana na egzotičnim Sejšelima. Srećnu vest je odmah podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a u beloj venčanici i nežnim kikicama na glavi blistala je poput prave mlade.

Uz fotografije sa ceremonije, Nevena je uputila emotivnu i dirljivu poruku u kojoj je sumirala svoj dosadašnji životni put:
– Udala sam se. U beloj haljini ne slavim savršenstvo – već put. Sve pogrešne odluke koje su me naučile, sve pogrešne ljude koji su me ojačali i one prave – koji su ostali kada je bilo najtiše i najteže – napisala je Nevena.

Pogledajte u galeriji footgrafije sa venčanja:

Nevena Hot blista u beloj venčanici na venčanju na Sejšelima Foto: printscreen/instagram/nevena_hot

Glumica je dodala da su je neke odluke bolele, dok su je druge spašavale, ali da je svaka od njih dovela do „ljubavi koja ne sumnja“ i „mira koji se ne objašnjava“. Njena poruka je istovremeno introspektivna i inspirativna, pokazujući kako životni put, sa svim usponima i padovima, vodi ka trenutku istinske sreće i unutrašnjeg sklada.

„U Novu godinu ulazim hrabrija“

Nevena Hot je takođe svojim pratiocima poželela srećne praznike, otkrivajući da u Novu godinu ulazi sa potpuno novom životnom ulogom:
– U Novu godinu ulazim kao supruga, bogatija za iskustvo, hrabrija u snovima i mirna u srcu – poručila je glumica.

Ne propustiteStars"JA DA SAM NA TRAMPOVOM MESTU, SASTAVILA BIH JE SA ZEMLJOM" Poznata striptiz igračica o aferi u SAD: Nema toga kod stare garde
irena-hot.jpg
StarsPOKUŠALA DA SE UBIJE, DOKTORI JE JEDVA SPASLI: Nevena Hot priznaje zašto je povukla OČAJNIČKI POTEZ, svi joj zabili nož u leđa! Evo kako se sad oseća!
screenshot-15.jpg
StarsPORNO GLUMICA I KONTROVERZNA RIJALITI UČESNICA PRETUČENA: Nevena Hot pokazala KRVAVU ruku, pa uputila PRETNJU! (FOTO)
1.jpg
Stars6 MESECI ŽIVELA JE KAO U PAKLU! POKUŠALI SU I DA JE UBIJU! A onda je bivša učesnica Parova pronađena U LOKVI KRVI: Drugarica otkrila jezive detalje DRAME!
2.jpg

 Video: Branka Blek Rouz o OnlyFansu

"SIN MI JE OTVORIO ONLYFANS!" Branka Blek Rouz šokirala pričom sa golim fotkama: Rekao mi da je to idealno za mene! OTKRILA ZARADU Izvor: Kurir televizija