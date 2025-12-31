DVA RASPRODATA KONCERTA NISU BILA DOVOLJNA: Saša Kovačević zakazao i treći susret u Sava Centru! (FOTO)
Posle dva izuzetno uspešna i rasprodata koncerta u Sava Centru, pop zvezda Saša Kovačević je zbog ogromnog interesovanja publike zakazao i treći koncert.
Novi datum druženja sa publikom je 7. februar, kada će jedan od najpopularnijih izvođača regiona još jednom stati na veliku scenu i prirediti veče puno emocija, hitova i vrhunske produkcije. Decembarski nastupi u novoj Plavoj dvorani postavili su visoke standarde, a publika je svaku pesmu ispratila ovacijama.
Publiku očekuje spektakl kakav samo Saša Kovačević ume da napravi, uz svetski nivo audio-vizuelnih efekata i besprekornu interpretaciju koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. S obzirom na to da je interesovanje za treći koncert već sada ogromno, a da su karte za prethodne termine nestale u rekordnom roku, savetujemo da svoje mesto obezbedite na vreme i ne propustite završnicu ove jedinstvene muzičke trilogije o kojoj bruji ceo region.
Budite deo večeri u kojoj se slavi ljubav i vrhunska muzika u najprestižnijoj dvorani u zemlji.
