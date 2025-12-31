Slušaj vest

Dušica Jakovljević sumirala je utiske iz 2025. godine i otkrila šta planira da postigne u novoj, 2026. godini, a tom prilikom dotakla se i udaje.

Naime, voditeljka je otkrila da je uspela da smrša osam kilograma i da je sada kao nikad pre zadovoljna svojim izgledom.

Godina reinkarnacije

- Ovo je definitivno bila godina moje reinkarnacije, mnogo se toga desilo, jako sam srećna što ovu godinu završavam mnogo bolja i neuporedivo bolja nego kada sam završavala 2024. godinu. U svakom smislu osećam i tu neku energiju koju sam jurila proteklih godinu, godinu i po dana, koju sam jurila da je vratim, da dobijem nadahnuće, iako meni nikada energije nije manjkalo i iako se to nikada nije videlo na sceni, sada sam u tom psihofizičkom smislu zadovoljna sobom i mogu ti reći da završavam ovu godinu, mnogi imaju u planu da smršaju u narednoj godini, ja završavam tako što sam skinula tih čuvenih osam, devet godina. Pored toga što ulazim pametnija i iskusnija, ulazim i zgodnija (smeh).

Planovi

Dušica je ispričala i kakvi su joj planovi za 2026. godinu.

- Planovi za 2026. godinu su mi da konačno realizujem planove i sve one mogućnosti koje mi se pružaju, jer sam mnogo toga držala dugo na stend baju nekom. Kao neko kome se zaista dešava mnogo lepih stvari, susreta i poslovnih ponuda u životu i neko ko može da razgrana ono što može i ume i sve što radi, mislim da sam bila lenja sama prema sebi i evo ono što ja sada planiram u ovoj 2026. godini, jeste i to bukvalno, na njenom samom početku, da krenem da koristim bukvalno sve svoje potencijale, jer za to imam vremena, snage, čak i kad nemam vremena, imam snage, tako da usmerim tu snagu i energiju u realizaciju svih planova koji su se krčkali prethodnih godina.

Ona ističe da nema velikih želja kada otkuca ponoć.

- Mislim da nikada nisam imala nešto preterano želje, zapravo, imala sam želje, ali nisam imala mnogo neke snove, nego sam maštala o mnogo čemu, to moram da priznam, jer mi se čini da je moj ceo život bio neka izmaštana priča u svakom smislu, tako da ću sebi poželeti da budem najbolja prema sebi u narednoj godini i mislim da će to biti jako važno.

Svadba

Na pitanje da li postoji mogućnost da će u novoj godini stati na ludi kamen, odgovorila je:

- Dušica je dovoljno blesava sama za sebe da bi stala još i na ludi kamen, tako da, nije da bežim od ludog kamena, ali sebi ću poželeti da dobijem neki dragi kamen, a o ludom kamenu ćemo otom - potom. Jednom sam stala na ludi kamen, mislim da je to za sada dovoljno, ali eto, nikada se ne zna gde devojačka sreća leži.

