Godina 2025. ostaće upamćena i po okončanju brakova na estradi. Od sportskih ikona do estradnih imena, nekoliko dugo praćenih veza okončano je raskidom braka ili zvaničnim početkom postupaka za razvod, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i medija.

Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović

Bivši vaterpolista Danilo Dača Ikodinović i proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović odlučili su da okončaju brak nakon devet godina zajedničkog života i više od jedne decenije veze. Par, koji je važio za jedan od stabilnijih sportskih brakova domaće javnosti, rastao se uz ozbiljne razmirice koje su trajale poslednjih godinu dana, ali i uz dogovor da se razlaz obavi u miru.

- Posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo - rekao je za Novu.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Jedan od najzvučnijih internacionalnih sportskih brakova koji se zvanično završio 2025. je brak Ane Ivanović, nekadašnje teniske svetkinje i prve teniserke sveta, i bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera.

Ivanović je podnela zahtev za razvod u Minhenu nakon devet godina braka, a par se već duže vreme suočavao sa nepomirljivim razlikama i udaljenim životima, jer je Švajnštajger često bio angažovan na poslovima u inostranstvu, dok je Ana boravila sa troje njihove dece na Majorki.

Prema nemačkim izvorima i pisanju domaćih portala, par je imao predbračni ugovor. Par ima troje sinova, a razlaz se odvija i kroz pravne procese vezane za starateljstvo i izdržavanje.

Dragana Mirković i Toni Bijelić

Trinaest meseci nakon što je objavila da je predala papire za razvod braka, Dragana Mirković se zvanično i razvela od biznismena Tonija Bijelića krajem aprila 2025.

Dragana Mirković je i zvanično vratila svoje prezime.

Marija Mikić i Jovan Pajić

Pevačica Marija Mikić i Jovan Pantić posle dve godine braka su odlučili da se razvedu. Nakon razvoda su se na civilizovan način dogovorili podelu zajedničke imovine. Najvažnija stavka bio je porodični dom od navodno 500.000 evra na Bežanijskoj kosi, koji je, prema pisanju domaćih medija, ostao Mariji i njihovoj deci – ćerki Đurđi i sinu Miliji.

Igor Kojić i Sofija

Igor Kojić i njegova supruga Sofija odlučili su da se razvedu posle pet meseci nakon sklapanja braka. Zbog nepremostivih razlika u karakteru i čestih nesporazuma, njih dvoje su poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu.

Prema tadašnjim rečima našeg izvora bliskog ovom paru, razlaz je inicirala Sofija. Ona je rekla Igoru da želi razvod, a on se s tim u početku nije slagao jer je smatrao da treba da o svemu dobro razmisli i jedno drugom daju novu šansu. Međutim, s vremenom je shvatio da je ljubav između njih nestala. Igor je krenuo dalje i već je uplovio u vezu.

Gordana Stojićević razvod posle 39 godina

Gordana Stojićević se od supruga Radomira razvela nakon 39 godina braka, piše Kurir. Njih dvoje su već duže vreme imali nesuglasice i probleme u bračnoj zajednici dugoj skoro četiri decenije, pa su doneli sporazumnu odluku da je za njih najbolje da svako krene svojim putem. Kako su preneli mediji, bivši muž joj je uzeo kafanu i pola stana, u kojem pevačica i dalje živi, ali sa njim deli vlasništvo.

- Goca mesečno dobija 30.000 dinara penziju, od toga može da plati samo komunalije. Dok su muž i ona bili u braku, zajedno su držali kafanu od koje su lepo zarađivali, ali je muž odlučio da zatvori taj lokal kad im je propao brak. Sada je kafanu iznajmio neki drugi čovek, pa je on angažovao Gocu da peva kod njega, jer je publika koja tu dolazi godinama navikla na njenu muziku. Eto, da nije toga, teško bi se snašla, jer od penzije sigurna ne bi mogla da preživi - naveo je izvor.

Bora Santana i Milica Kemez

Rijaliti učesnik Bora Santana i Milica Kemez razveli su nepunu godinu dana pošto su napravili gala venčanje. Kemezova se čak nije ni pojavila u sudu kako bi potpisala razvod braka. Ona je dala punomoć advokatu da umesto nje potpiše papire.

