Pevačica Merima Njegomir preminula je 2021. godine nakon borbe sa teškom bolešću, koju je, kako su isticali njeni najbliži, podnosila dostojanstveno i hrabro do samog kraja. Iza sebe je ostavila bogatu muzičku karijeru, brojne nezaboravne hitove, ali i četvoro dece, koja i danas čuvaju sećanje na nju.

Jedna od njenih ćerki, Ljubica, često se oglašava na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli lične uspomene i trenutke vezane za majku.

Povodom svog rođendana, Ljubica je objavila emotivnu fotografiju iz porodičnog albuma, na kojoj Merima Njegomir u naručju drži svoju ćerku dok je bila beba. Uz sliku je podelila i ličnu ispovest, otkrivši da je po rođenju bila životno ugrožena i da je, kako je navela, jedva preživela prve dane.

Objava je izazvala brojne reakcije i poruke podrške, a Ljubica je poručila da je ta fotografija jedna od uspomena koje će zauvek nositi sa sobom, kao snažan podsetnik na majčinu ljubav i borbu koja je obeležila njihove živote.


- Rođena sam u 31. nedelji, sa 1.300 grama, jedva preživela. Dva meseca ostala u bolnici. Danas sam naišla na ovu sliku. Sa tekstom na poleđini koji si napisala: "Kada sam prvi put hranila Ljubicu". Danas je moj rođendan. Četvrti po redu bez tebe… Nedostaješ mi, mama. Nedostaje mi tvoj glas koji prvi čestita, tvoj pogled koji me vidi i kad ćutim, tvoja ruka koja zna gde boli, čak i kad se smejem. Znam da si tu, na neki drugačiji način. U svemu što jesam. U svemu što biram da budem. Srećan nam moj rođendan majčice moja. Iako sam odrasla žena, zauvek sam tvoja devojčica. Hvala ti što živiš kroz mene. Beskrajno majko - napisala je naslednica čuvene pevačice.

