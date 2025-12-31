Slušaj vest

Pevačica Merima Njegomir preminula je 2021. godine nakon borbe sa teškom bolešću, koju je, kako su isticali njeni najbliži, podnosila dostojanstveno i hrabro do samog kraja. Iza sebe je ostavila bogatu muzičku karijeru, brojne nezaboravne hitove, ali i četvoro dece, koja i danas čuvaju sećanje na nju.

Jedna od njenih ćerki, Ljubica, često se oglašava na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli lične uspomene i trenutke vezane za majku.

Povodom svog rođendana, Ljubica je objavila emotivnu fotografiju iz porodičnog albuma, na kojoj Merima Njegomir u naručju drži svoju ćerku dok je bila beba. Uz sliku je podelila i ličnu ispovest, otkrivši da je po rođenju bila životno ugrožena i da je, kako je navela, jedva preživela prve dane.

Objava je izazvala brojne reakcije i poruke podrške, a Ljubica je poručila da je ta fotografija jedna od uspomena koje će zauvek nositi sa sobom, kao snažan podsetnik na majčinu ljubav i borbu koja je obeležila njihove živote.