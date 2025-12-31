"MAJKO, NEMA TE DA MI ČESTITAŠ ROĐENDAN..." Objava ćerke Merime Njegomir slama srce
Pevačica Merima Njegomir preminula je 2021. godine nakon borbe sa teškom bolešću, koju je, kako su isticali njeni najbliži, podnosila dostojanstveno i hrabro do samog kraja. Iza sebe je ostavila bogatu muzičku karijeru, brojne nezaboravne hitove, ali i četvoro dece, koja i danas čuvaju sećanje na nju.
Jedna od njenih ćerki, Ljubica, često se oglašava na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli lične uspomene i trenutke vezane za majku.
Povodom svog rođendana, Ljubica je objavila emotivnu fotografiju iz porodičnog albuma, na kojoj Merima Njegomir u naručju drži svoju ćerku dok je bila beba. Uz sliku je podelila i ličnu ispovest, otkrivši da je po rođenju bila životno ugrožena i da je, kako je navela, jedva preživela prve dane.
Objava je izazvala brojne reakcije i poruke podrške, a Ljubica je poručila da je ta fotografija jedna od uspomena koje će zauvek nositi sa sobom, kao snažan podsetnik na majčinu ljubav i borbu koja je obeležila njihove živote.
- Rođena sam u 31. nedelji, sa 1.300 grama, jedva preživela. Dva meseca ostala u bolnici. Danas sam naišla na ovu sliku. Sa tekstom na poleđini koji si napisala: "Kada sam prvi put hranila Ljubicu". Danas je moj rođendan. Četvrti po redu bez tebe… Nedostaješ mi, mama. Nedostaje mi tvoj glas koji prvi čestita, tvoj pogled koji me vidi i kad ćutim, tvoja ruka koja zna gde boli, čak i kad se smejem. Znam da si tu, na neki drugačiji način. U svemu što jesam. U svemu što biram da budem. Srećan nam moj rođendan majčice moja. Iako sam odrasla žena, zauvek sam tvoja devojčica. Hvala ti što živiš kroz mene. Beskrajno majko - napisala je naslednica čuvene pevačice.