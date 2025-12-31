Slušaj vest

Bivši voditelj Vladimir Vlada Stanojević bio je jedno od omiljenih TV lica do 2015. godine, a onda je nestao sa malih ekrana kada ga je nekadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za fizičko nasilje i tada je napustio Srbiju i preselio se u Ameriku.

Vlada je nedavno prvi put posle 10 godina posetio ponovo Srbiju, a sada se tim povodom oglasio na Instagramu i istakao koliko mu su domovina, porodica i prijatelji nedostajali.

"Posle skoro 10 godina, konačno sam se vratio u svoju domovinu - Srbiju. Vreme sa porodicom, prijateljima i uspomenama koje nikada ne blede. Od Beograda do mog rodnog Trstenika, svaki trenutak mi se činio kao kod kuće. Hranu i noćni život Srbije možete videti onlajn - ali morate otići tamo i osetiti da biste to zaista razumeli", napisao je na Instagramu.

"Neki od mojih najboljih prijatelja nisu na ovim fotografijama. Napravićemo još mnogo uspomena kada se vratim. Ovo putovanje je bio savršen način da završim 2025. godinu i provedem praznike okružen ljubavlju. Srećna Nova godina svima. Nadam se da ćete osetiti ljubav koju sam ja osetio u Srbiji", poručio je u opisu objave.

"Gde je ta poternica?"

Vladimir Stanojević je nakon nekoliko godina u podkastu "Only in America with Mina" otkrio je razlog svog preseljenja u Ameriku i spomenuo skandal koji ga je pratio.