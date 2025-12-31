Slušaj vest

Prestonica Srbije večeras se pretvorila u najlepšu novogodišnju bajku, a na Beogradu na vodi dogodila se magija.

Gocu Tržan usnimili smo tik pred izlazak na binu. Pecvačica se pojavila u raskošnoj bundi od prirodnog krzna koju je ukombinovala sa širokim crnim pantalonama.

Ona je odmah izašla na binu i izazvala gromoglasni aplauz okupljenih fanova, a nastup je započela čuvenim hitom "Srećo nečija".

Goca Trzan zagrejala Beogradjane Izvor: Kurir

Goca je prva muzička zvezda koja je večeras nastupila na platou luksuznog naselja Beograd na vodi. Pevačica je na binu izasla tačno u 21 čas, a njen suprug Raša Novaković je došao dva sata ranije kako bi proverio da sve bude u najboljem redu kad njegova životna saputnica izađe pred posetioce koji su iz svih krajeva došli da u Novu 2026. godinu uđu u prestonici.

Ona je bila odlično raspoložena, a ćerka Lena Marinković je bila zadužena da je doveze do Beograda na vodi.

Vrhunac u ponoć

Po prvi put kod nas biće organizovan i neverovatni novogodišnji dron šou koji će podići atmosferu napotpuno novi nivo. Na desetine sinhronizovanih dronova iscrtavaće svetlosne forme na nebu, pretvarajući grad u magičan, futuristički prizor.

Poslednji trenuci tekuće godine i doček nove obeležiće sada već tradicionalno odbrojavanje na Kuli Beograda, dok će u ponoć nebo zasijati nesvakidašnjim vatrometom koji će srpsku prestonicu postaviti rame uz rame sa svetskim metropolama.

Ovo inovativno iskustvo biće vrhunac najluđe noći i moment koji će obići svet, zauvek ostajući upamćen kao jedan od najimpresivnijih novogodišnjih momenata.

