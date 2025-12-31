Slušaj vest

Emina Jahović i Aco Pejović večeras će se pobrinuti za novogodišnju atmosferu u Budvi, koja će biti samo jedan od spektakularnih dešavanja u Crnoj Gori.

Muzičke zvezde su ispred Starog grada u Budvi okupile vrtoglav broj ljudi koji su odlučili da prve trenutke 2026. godine dočekaju upravo sa njima.

Emina je pred izlazak na binu govorila za Kurir, gde je otkrila da joj vremenske nepogode večeras neće smetati, te je otkrila koliko se raduje druženju sa publikom.

- Večeras ću da zaustavim vetar, šalim se, presrećna sam što sam večeras na trgu u budvi. Ovo je već drugi ili treći put i generalno jako volim da nastupam u Crnoj Gori. Imali smo u proteklom periodu dosta koncerata ovde i uvek se radujem, pa tako i sada, što ću sa crnogorskom publikom podeliti emocije - rekla je ona, pa se osvrnula na minulu godinu:

- Bila je jako izazovna, jer sam mnogo morala da radim i zbog snimanja spotova obiđem ceo svet, a onda su usledili i koncerti u Beogradu. Bilo je puno rada i muke, ali i puno zadovoljstva i ljubavi. I dalje sam ista ona Emina, samo je zrelija i ima već dva odrasla sina.

Kako je naglasila, ne očekuje ničiju poruku u ponoć.

- Sve što sam očekivala sam već dobila. Mislim da generalno čovek kada očekuje, može samo da se razočara. Ne očekujem mnogo, a kada god dobijem, to gledam kao veliki poklon.

Arena u 2026

Emina Jahović priredila je dva koncerta u Sava centru, koja joj se finansijski uopšte nisu isplatila.

Produkcija svetskog nivoa, raskošna scenografija, pažljivo birani detalji i besprekorno osmišljene koreografije obeležile su obe večeri. A sve to debelo košta.

Ne štedi na publici

Ipak, prema pričama iz pevačicinog okruženja iza kulisa krije se iznenađujuća činjenica, Emina je nakon ova dva koncerta finansijski završila na nuli. Razlog je jednostavan: želela je da svaki detalj bude savršen i nije žalila novac da to postigne.

Najveći deo budžeta, otišao je na ekskluzivnu garderobu koja je za potrebe koncerata izrađena u saradnji sa poznatim modnim kreatorima. Svaki nastup zahtevao je više kostima, a svaki komad bio je ručno rađen i posebno dizajniran za nju.

Pored toga, Emina je, navodno, sama finansirala vrhunsku produkciju, muzički tim, specijalne efekte i potpuno novi vizuelni identitet koncerta. U želji da publici pruži iskustvo koje će dugo pamtiti, nije štedela ni na jednom segmentu. Najavila je prvi solistički koncert u areni 2026. godine.

