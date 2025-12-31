Slušaj vest

Aleksandra Prijović tačno u ponoć družiće se upravo sa svojom publikom i to u Beogradu.

Muzička zvezda za novogodišnju noć sve prisutne iznenadila je svojim stajlingom.

Zasijala u najluđoj noći

Aleksandra se pojavila u zanosnoj dugoj haljini koja je istakla njeno telo.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Prijović - Doček Nove godine Foto: Petar Aleksić

Haljina je zlatne boje i savršeno prijanja uz njeno izvajano telo, dok od kolena pada do poda.

Dekolte je veoma dubok, ali i pristojan, te su svi oduševljeni Aleksandrinim balansom umereno provokativnog, ali ipak kulturnog izdanja.

Aleksandra Prijović Izvor: Kurir

Aleksandra je u razgovoru sa medijima otkrila da jedva čeka da se ponovo, posle godinu dana, susretne sa beogradskom publikom, kao i da je 2025. godine naučila da je porodica najvažnija.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Petar Aleksić

Ona je govorila o svojim naslednicima i privatnom životu, što možete čuti u videu ispod.

Aleksandra Prijović 1 Izvor: Kurir

Podsetimo, Prijovićka je priredila fantastičnu dnevnu žurku danas u Zagrebu, gde je atmosferu dovela do usijanja, a samo nekoliko sati kasnije i beogradskoj publici pružila nezaboravno veče.

Aleksandra Prijović 2 Izvor: Kurir

Spektakl u Baru

Aleksandra Prijović imala je nedavno prvi povratnički koncert posle jednogodišnje pauze uslovljene njenim drugim porođajem.

Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.

Koliko je nedostajala publici bilo je jasno kada su svi počeli da skandiraju njeno ime, a njen izlazak na binu propraćen je ovacijama, a dok je pevala deca i najvatreniji obožavaoci su je gađali plišanim igračkama, davali su joj cveće i brojne transparente na kojima je pisalo da je vole uz njene fotografije i stihove iz pesama.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: