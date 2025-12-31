ALEKSANDRA PRIJOVIĆ ZALUDELA HRVATE STAJLINGOM: Visoke štikle, duboki šlic i haljina koja je istakla sve atribute, a za samo nekoliko sati pevaće u Beogradu
Aleksandra Prijović iznenadila je sve svojim bobmastičnim stajlingom.
Naime, Prijovićeva se nalazi u Zagrebu gde će svojoj publici pokloniti dnevni praznični koncert, a svojom vitkom linijom i odevnom kombinacijom sve je ostavila bez daha.
Crno belo
Aleksandra je na svom Instagram nalogu pozdravila publiku i pokazala haljinu koja je istakla sve njene obline.
Visoke štikle poznatog brenda, zakopčana do grla, sa visokim šlicem prošetala je i ponosno se obratila svima.
- Za nekoliko minuta sam sa vama - napisala je pevačica.
Podsetimo, za samo nekoliko sati Prija će doputovati u Beograd i u srpskoj prestonici dočekati 2026. godinu sa svojom najvernijom publikom.
Spektakl u Baru
Aleksandra Prijović imala je nedavno prvi povratnički koncert posle jednogodišnje pauze uslovljene njenim drugim porođajem.
Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.
Koliko je nedostajala publici bilo je jasno kada su svi počeli da skandiraju njeno ime, a njen izlazak na binu propraćen je ovacijama, a dok je pevala deca i najvatreniji obožavaoci su je gađali plišanim igračkama, davali su joj cveće i brojne transparente na kojima je pisalo da je vole uz njene fotografije i stihove iz pesama.
Prija zapalila Bar: