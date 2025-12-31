Slušaj vest

Folk zvezda Viki Miljković pred kraj godine uradila je set fotografija za novi album.

Snimanje je proteklo u pažljivo osmišljenoj atmosferi, uz fokus na moderan stil i snažan umetnički izraz.

Prema informacijama sa seta, Viki je promenila nekoliko modnih kombinacija, a akcenat je stavljen na eleganciju i autentičnost po kojima je Viki prepoznatljiva.

Iako detalji o samom albumu još uvek nisu zvanično otkriveni, novi vizuali najavljuju važnu fazu u karijeri Viki Miljković i potvrđuju da publiku uskoro očekuje novo muzičko poglavlje. Fotografije će biti predstavljene javnosti u okviru promotivnih aktivnosti u narednom periodu.

-Pozdrav dragi ljudi, evo nas na setu, radimo nove fotografije. Tako da u Novu godinu ulazimo sa novom energijom, nove fotografije, novim albumom konačno. Ovo je sve trebalo da se desi pre mnogo godina, ali što bi se reklo nikad nije kasno - rekla je Viki u Instagram objavi i dodala:

-Pripremamo nešto jako lepo. Poslednje slikanje je bilo mnogo davno, ne smem ni da vam kažem kada. Moja ekipa meni dragih ljudi su ovde. Laza me je šminkao tada, Stevan je sve vreme sa mnom, Elena je jedna od novih saradnica u poslednje vreme. Mirko je zadužen za fotografije, on me je slikao i tada pre mnogo godina. Dosta je je više, videćete šta vam spremamo, ljubimo vas i volimo.

Foto: Boba Nikolić

Fanovi sa nestrpljenjem očekuju prve objave, dok pevačica nastavlja da radi na završnim detaljima albuma koji se već sada smatra jednim od najiščekivanijih izdanja na domaćoj sceni.