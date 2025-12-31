Slušaj vest

Nastup Jelene Karleuše u Beogradu, održan dan uoči Nove godine, obeležio je ne samo vrhunski šou već i jedan neočekivan i emotivan susret sa fanom koji ju je ostavio bez teksta.

Naime, tokom večeri Karleušu je iznenadio obožavalac koji je na svojim rukama istetovirao nazive njenih albuma – „Alfa“ i „Omega“.

Muzička zvezda je sa osmehom i oduševljenjem pokazivala tetovaže okupljenim medijima, ne krijući koliko ju je gest dirnuo.

Sam Jelenin nastup bio je na visokom produkcijskom nivou, a publika je imala priliku da uživa u njenim brojnim hitovima.

Posebnu pažnju privukao je i pevačicin stajling – provokativan i u potpunosti u skladu sa njenim prepoznatljivim imidžom. Jelena je za svoj izgled dobila bezbroj komplimenata, a mnogi su komentarisali da još jednom pomera granice kada je reč o scenskom nastupu i modnom izrazu.

Veče pred Novu godinu tako je, osim spektakla, obeležio i snažan momenat povezanosti između zvezde i publike – dokaz da Karleuša i dalje ima fanove koji su spremni da njenu muziku nose zauvek, čak i na svojoj koži.