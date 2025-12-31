(FOTO) EVO GDE SMO UHVATILI SMRZNUTOG PEJOVIĆA U BUDVI: Zakamuflirao se sa kapuljačom i naočarima, a ovo je uradio čim je stigao u Crnu Goru
Aco Pejović upravo je stigao u Budvu, gde će večeras održati svoj novogodišnji koncert i brojnim posetiocima prvi poželeti sve najbolje u 2026!
Kako smo uspeli da primetimo, pevač je i više nego dobrog raspoloženja, a naš paparaco uslikao ga je na tonskoj probi pred večerašnji spektakl.
Kako su Pejović i njegov bend i više nego uvežbani, njima je bilo potrebno da probaju samo jednu pesmu i da se uvere da je sve u najboljem redu.
Čim je završio sa probom, smrznuti Aco s kapuljačom na glavi, kačketom i naočarima za sunce, koji se baš nije obukao toplo s obzirom na jako hladno vreme danas na primorju, pa je sve vreme držao ruke u džepovima zbog hladnoće.
Pevač se zatim uputio u obližnji hotel kako bi se odmorio i pripremio za najluđi doček 2026. godine.
Podsetimo, Aco je nedavno održao koncert u Skoplju, u Areni „Boris Trajkovski“ u Skoplju pred publikom koja nije prestajala da peva i aplaudira.
I dok su se hitovi nizali jedan za drugim, a atmosfera bila uzavrela, publika nije dozvolila Aci da se lako oprosti, pa je nekoliko puta vraćan na bis.
Njegovi nastupi u Skoplju već su postali tradicija, a interesovanje za karte svake godine je ogromno.