Slušaj vest

Aco Pejović upravo je stigao u Budvu, gde će večeras održati svoj novogodišnji koncert i brojnim posetiocima prvi poželeti sve najbolje u 2026!

Kako smo uspeli da primetimo, pevač je i više nego dobrog raspoloženja, a naš paparaco uslikao ga je na tonskoj probi pred večerašnji spektakl.

Kako su Pejović i njegov bend i više nego uvežbani, njima je bilo potrebno da probaju samo jednu pesmu i da se uvere da je sve u najboljem redu.

Čim je završio sa probom, smrznuti Aco s kapuljačom na glavi, kačketom i naočarima za sunce, koji se baš nije obukao toplo s obzirom na jako hladno vreme danas na primorju, pa je sve vreme držao ruke u džepovima zbog hladnoće.

1/5 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Kurir

Pevač se zatim uputio u obližnji hotel kako bi se odmorio i pripremio za najluđi doček 2026. godine.

Podsetimo, Aco je nedavno održao koncert u Skoplju, u Areni „Boris Trajkovski“ u Skoplju pred publikom koja nije prestajala da peva i aplaudira.

I dok su se hitovi nizali jedan za drugim, a atmosfera bila uzavrela, publika nije dozvolila Aci da se lako oprosti, pa je nekoliko puta vraćan na bis.

Proba Aca Pejovica u Budvi pred docek Izvor: Kurir

Njegovi nastupi u Skoplju već su postali tradicija, a interesovanje za karte svake godine je ogromno.