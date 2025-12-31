Slušaj vest

Folk pevačDarko Lazić živi u rodnom selu Brestaču zajedno sa svojom suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom.

Mnogi tvrde da je sadašnja supruga mnogo toga promenila u životu Darka Lazića, a on na to kaže:

Jaka disciplina

- Katarina ima jako veliku disciplinu. Ona je disciplinovana, ja doduše nikad to nisam bio, ali, ja, naravno, ima veze s tim što je ona sa mnom, ali ne može tebe niko da promeni ako ti nećeš. Jednostavno, ona zna kako treba sa mnom.

Na pitanje da li joj je bilo teško svih ovih godina Darko iskreno kaže:

- Nisam ja laka osoba.

Na konstataciju da svaka njegova bivša ima svoju verziju njega Darko kaže:

- Svaka ima ono što je budila u meni, iskreno. Nema tu verzija mene. Dobiješ ono što budiš u meni. Šta si probudila, to si dobila.

Kada mu je pomenuto da jedna priča najbolje, druga najgore, da je jednoj bio toksičan, drugoj narcis, kako su izjavljivale, Darko kaže:

- Šta je ko budio u meni, to je dobio. Ja se prilagođavam.

"Kaća je probudila ljubav u meni"

Na pitanje šta je to Katarina probudila u njemu kaže:

- Pa ona je jednostavno... Kako bih ti rekao, ona me voli i probudila je ljubav u meni. Samo treba da me voliš i dobićeš najbolje od mene. Bukvalno to. Nemoj nikad da me... Ne treba nikad da pokušavaš nekoga da promeniš. Taj neko će se promeniti i sam ako ga voliš i ako ga poštuješ i bukvalno ona je to uradila. Pustila me i sam sam. Mene da smiriš ne možeš. Ako hoćeš da me smiriš, baš tad nećeš moći. Ja sam ti ono sremačko, neću ni kako ja hoću. Tako da, jednostavno... Voli me i to je to.

O tome da li je bilo naporno u vezama u kojima su pokušavali da ga promene Darko kaže:

- Pa ja mislim da nisam nikad u životu bio mirniji nego sada, zadnje tri godine, u braku. Realno pričam. Sad, ove druge što kažu toksične, to...

Darkova bivša partnerka Barbara Bobak nedavno je izgovorila za Darka "da je narcis", a on na to kaže:

- Ja sam toksičan ili šta? Ja narcis? Izgleda opala slava pa mora ponovo malo... Neka, neka, ja sam human čovek, ja pomažem ljudima. Volim ja da pomognem i bivšima, nije problem.

Darko je zatim nastavio o tome kada ga neko pomene u medijima:

"Ne spuštam se na taj nivo"

- Mene to ne pogađa uopšte što se priča. Bukvalno iz mojih usta nikad nije bilo koja loša izašla za bilo koju moju bivšu. Zaista, bili smo, bili, završili, završili, nema šta da se pominje više. I ne volim kada ljudi pominju, sada iznose kao nešto u javnost, pa šta bi bilo kada bih ja počeo da pričam, gde bi onda bio kraj. Ne, ja nisam osoba koja to radi. Ne spuštam se na taj nivo, ne volim to da radim. To su za mene jako labilne osobe koje tako nešto rade, bukvalno. Znaš, nemam o čemu, ajde preko Darka ćemo ponovo malo da se podignemo, opada slava pa moramo da se podignemo. Kao što rekoh, human sam.

