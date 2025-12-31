Slušaj vest

Nataša Bekvalac dotakla se emotivnog statusa i istakla da je za sada srećna sama sa sobom.

- Jedino imam borbu sa sama sobom. Ako slučajno pogledam sa strane, gotovo je. Nemam snage za nikakve sporedne drame. Nemam da mrdnem sa strane, kao u lancima da sam. Dovoljna sam sama sebi. Čak se neki pitaju imam li nekog u emotivnom smislu, odgovor je ne. Nit veza,nit kombinacija. Posvećena sam sebi, mnogo više poštujem sebe i shvatila sam da sam imala dosta prividnih konekcija sa ljudima od kojih ljubav dobila nisam. Sada je lestvica dignuta baš visoko.

Pop pevačica često ističe da joj je majčinstvo najveća životna uloga, a ćerke Hana i Katja njen najveći oslonac i inspiracija. Iako su potpuno različite, kaže da je upravo kroz njih naučila strpljenje, snagu i bezuslovnu ljubav, te da je majčinstvo svakodnevno podseća na ono što je u životu zaista važno.

- Kad sam shvatila da tek za 10 godina sledi ponovo ono što sada proživljavam sa Hanom, teško meni. Moram dosta još da radim na sebi da bih sve to mogla da izdržim. Ekstremno zdrava moram biti da izguram majčinstvo u ovoj specifičnoj situaciiji. Svakog dana radim na tome. Često mislim da sam precenjena u očima Boga, ali bolje da se ne žalim. Uvek bude, ko zna zašto je to dobro.

Bekvalčeva se osvrnula na 2025. godinu i konstatovala da će pamtiti godinu za nama po lepom i ružnom. Želja za 2026. i nema jer voli da sve ide svojim tokom, bez presije.

- Baš je bila burna godina, puna dobrih i lepih, ali i ružnih momenata koji ne želim više da se sećam. Značajna mi je godina svakako, objavila sam albuma ''Mama.'' Da budem iskrena, euforija je kod mene nestala, a kad je osetim uplašim se jer mi nikad nije dobro donela. Nekad imam malu dozu zbog Katje, na primer kad je kitila jelku, tu smo borbu imale, popustila sam ovog puta, ali vodiću računa o tome gaji lepu estetiku, znam da su svi mediji preneli. Osećam pozitivnu energiju kad su praznici u pitanju, ali odavno nije kao što je nekad bilo. Što se tiče želja, ostavljam da stvari idu svojim tokom. Neću da dajem sebi zadatke, želim udobnost, može mi se tako. Želim da svi budemo dobro, ne dobri, već dobro. Mislim da smo to svi zaslužili u 2026. godini, da odmorimo malo od svega.

