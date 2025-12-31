Slušaj vest

Jedna od najautentičnijih pevačica mlađe generacije, Sanja Vučić, i ove godine balansirala je između posla, privatnog mira i ličnih preispitivanja. U prazničnom intervjuu otkriva koji su joj fetiši, sve o ljubavi i željama, ali i pričama koje o sebi čuje iza leđa.

Sanja Vučić bez zadrške govori o praznicima provedenim radno, potrebi za empatijom u savremenom društvu, odnosu prema tračevima, ljubavi i planovima za budućnost. U intervjuu otkriva kako izgleda njen idealan dan bez telefona, zašto ne želi da se žanrovski ograničava i šta za nju danas znači istinska sreća.

- Praznike obično provodim radno, kada uhvatim vremena, svratim do Kruševca. Mama je svakako tu sa mnom uvek, zajedno stvaramo idiličnu prazničnu atmosferu kod kuće uz tople napitke i kalorične obroke.

Kako izgleda tvoj idealan praznični dan – bez obaveza i bez telefona? Šta Sanja radi da se maksimalno opusti i skloni od posla, ako je to ikako moguće?

- Volim da ispunjavam ukrštene reči dok u pozadini ide serija koju znam napamet, npr. “Ljubav, navika, panika” ili “Seks i grad”. Ako ne ispunjavam ukrštene reči onda slažem puzzle. Nikad mi nije dosadno.

Koju želju je Sanja Vučić poželela sebi za narednu godinu? Šta je to što nam kao društvu danas fali više nego ikada, a čega imamo i previše kada je reč o navikama, ponašanju i otuđenosti?

1/5 Vidi galeriju Sanja Vučić snima spot Foto: Kurir

- Otuđenost, Kićo, otuđenost. Ne mogu da propustim da ne citiram čuvenu Veru Milićević (smeh). Poželela bih se bi sreće, ostalo ću sama. Fali nam razumevanja, empatije, iako sam ja hronični skroler društvenih mreža, predložila bih svima da odlože telefone, mislim da nam ne manjka dostupnosti, kada bismo samo malkice zastali, olaksali bi sebi.

Od svih naslova koje si u godini za nama pročitala o sebi, koji ti je bio najnepravedniji?

- Iskrena da budem, nista toliko strašno da mi je ostavilo utisak, pa čak ni da mi padne na pamet. Večito se vodim time “Svakog čuda, tri dana dosta”, i ne opterećujem se, zbog zdravlja.

Jedan tvoj kolega kaže da sve žanrove jednako dobro pevaš, ali da je možda bolje da se držiš jednog jer se tako, navodno, lakše gradi karijera. Da li se slažeš s tim?

- Koji god da je kolega, hvala mu. Sigurno da je bolje, ali još uvek nisam shvatila koji je to žanr, jer svaki mi je srcu drag, ali eto, laganim koracima, izmisliću nešto novo!

Da danas možeš javno da odgovoriš na jedan trač – koji bi to bio i šta bi rekla?

Foto: Printscreen/Društvene mreže

- Opet se vraćamo na to da ništa toliko skandalozno nisam čula o sebi da me zabrinulo do tih razmera, i da me prati u mislila do dana današnjeg. Eto npr, ono što mi je bilo simpatično, pre par godina, još u vreme Hurricane-a, neko je u komentarima napisao da sam u vezi sa Vladom Matović iz Elitnih odreda, mislim da se nikada nismo zvanično upoznali. (smeh)

Hvale te na mrežama da si vrlo prirodna i spontana. Da li bi promenila nešto na sebi, s obzirom na to da si rekla da i dalje u ogledalu vidiš onu „bucu“ iz detinjstva?

- Hvala lepo, hvala mrežama. Promenila bih pre svega navike, ishranu, uvela malo strožiji režim. Rezultati nakon toga sami dolaze, samo je potrebna čelična volja, još je nema, evo sa’ će!

U vreme kada se ljudi više razvode nego što prave svadbe, kakav je tvoj stav po tom pitanju i vidiš li sebe uskoro pred matičarem?

- Planiram i želim da se udam. O razvodu ne razmišljam, oprezno biram da bih to izbegla. Samo pozitivno razmišljam i nadam se pozitivnom!

Da li bi se zbog ljubavi nekada potpuno povukla sa estrade?

Sanja Vučić pokazala garderober Foto: Printscreen Instagram

- Mislim da ne! Posebno ne ako su to želje mog partnera, jer muzika je sastavni deo moje ličnosti, i ako je to karika koja smeta, nema razgovora, nismo jedno za drugo, važno mi je da gledamo u istom smeru.

Koji je cilj Sanje Vučić u Novoj 2026. godini ili imaš osećaj da si sebi već sve ostvarila?

- Želim da sam srećna, da su moji ljudi oko meni srećni. Na privatnom planu kako jeste da ostane, poslovno samo da budem zadovoljna i da me raduje svaki nadolazeći projekat.

Kurir/Blic