Emina Jahović stigla je u Budvu gde će tokom najluđe noći zabavljati sve one koji vole njenu muziku.

Naš paparaco uslikao je pevačicu u večernjim satima tokom tonske probe u gotovo neprepoznatljivom izdanju.

Jahovićeva je bila bez trunke šminke, obučena kao muškarac - u muškoj crnoj širokoj dugačkoj jaknu i pantalonama, pa je mnogi u prvom trenutku nisu ni prepoznali. Prolaznicima nisu znali da je u pitanju Emina, pa su se međusobno pitali o kome se radi.

Inače, pop zvezda se sve vreme žalila na ogromnu hladnoću dok je razgovarala sa svojim muzičarima, a u jednom trenutku se i osamila i sa nekim poprilično nervozno razgovarala mobilnim telefonom.

Kako joj je bilo jako hladno, Emina je sve vreme cupkala i pokušala da se ugreje, a kad je shvatila da joj ništa ne pomaže, odlučila je da se vrati u luks hotel gde je odsela, kako bi se zagrejala i transformisala za scenu,gde će svojim pesmama pokušati da napravi dobar štimung pred nastup Aca Pejovića, koji nastupa posle nje, ali je probu imao pre nje. što je takože zabelećio naš paparaco.

Podsetimo, Emin aje nedavno održala tri koncerta u beogradskom sava centru, gde su je podržale brojne kolege.