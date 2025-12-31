(FOTO) KEBINA BIVŠA SNAJA U PREKRATKOJ HALJINI SA ČAŠOM U RUCI Sofija proslavlja Novu godinu u glamuru daleko od Srbije nakon razvoda i izbacivanja iz ZG blista
Sofija Dacić, bivša snajka Dragana Kojića Kebe koja je veliku pažnju javnosti privukla učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", dočekuje Novu godinu daleko od Srbije na luksuznoj destinaciji u Dubaiju.
Ona se oglasila na društvenim mrežama i odmah privukla pažnju provokativnim izdanjem.
Za novogodišnju noć Sofija je odabrala prekratku crnu haljinu koja je istakla njenu figuru, dok je u ruci držala čašu pića, a osmeh nije skidala sa lica.
Jasno je da Sofija, nakon vrlo turbulentne godine koju ostavlja iza sebe, uživa punim plućima, okružena glamuroznom atmosferom jednog od najluksuznijih gradova na svetu.
Inače, Sofija je nedavno napustila takmičenje „Zvezde Granda“, a njen izlazak iz muzičkog šoua izazvao je brojne komentare.
O upoznavanju sa Igorom Kojićem: "Rekao mi je da mi je lepa frizura"
Podsetimo, Sofija je nedavno prvi put za "Blic" govorila o ljubavi sa Igorom i otkrila kako su se oni upoznali.
- Od mog i Igorovog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo. Pre stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: "Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam". Prvog dana sam to rekla jer sam imala osećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvek treba voditi svojim osećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lepo - rekla nam je ona tada i dodala da razlika u godinama nije bila problem u njihovom odnosu.
- Razlika u godinama nije problem, nas dvoje smo isti. Dan je samo razlika u našim rođendanima. Karakterno smo jako slični. Ne bih htela da iznosim detalje.
