Lepa Brena ove godine je pevačica sa najvećim honorarom od svih pevača koji nastupaju u Crnoj Gori, a konkurencija je poprilično žestoka.

Muzička zvezda će za najluđu noć pevati publici u Tivtu, a ekipa Kurira već je na licu mesta, pa vam donosimo ekskluzivne snimke sa Brenine tonske probe sa rive ovog primorskog grada.

Foto: Kurir

Brena je odsela u jednom od najluksuznijih hotela u Crnoj Gori, a naša ekipa usnimila ju je u neočekivanom izdanju.

Kako je u Tivtu danas bilo poprilično hladno i duvao je vetar, Brena je obukla dugačku zimsku jaknu sa velikom kapuljačom kako se ne bi prehladila pred koncert.

Doček Nove godine uz Lepu Brenu Izvor: Kurir

Ona je ispod obukla i toplu garderobu, dok je na nogama imala udobne čizme, a na rukama rukavice.

Foto: Kurir

Podsetimo, Brena je nedavno sve iznenadila kada se pojavila kao specijalna gošća na koncertuLeksington benda u Sava centru.