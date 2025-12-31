Slušaj vest

Lepa Brena ove godine je pevačica sa najvećim honorarom od svih pevača koji nastupaju u Crnoj Gori, a konkurencija je poprilično žestoka.

Muzička zvezda će za najluđu noć pevati publici u Tivtu, a ekipa Kurira već je na licu mesta, pa vam donosimo ekskluzivne snimke sa Brenine tonske probe sa rive ovog primorskog grada.

WhatsApp Image 2025-12-31 at 20.07.33.jpeg
Foto: Kurir

Brena je odsela u jednom od najluksuznijih hotela u Crnoj Gori, a naša ekipa usnimila ju je u neočekivanom izdanju.

Kako je u Tivtu danas bilo poprilično hladno i duvao je vetar, Brena je obukla dugačku zimsku jaknu sa velikom kapuljačom kako se ne bi prehladila pred koncert.

Doček Nove godine uz Lepu Brenu Izvor: Kurir

Ona je ispod obukla i toplu garderobu, dok je na nogama imala udobne čizme, a na rukama rukavice.

Screenshot 2025-12-31 201241.png
Foto: Kurir

Podsetimo, Brena je nedavno sve iznenadila kada se pojavila kao specijalna gošća na koncertuLeksington benda u Sava centru.

Lepa Brena, Zorica Brunclik, Vesna Zmijanac, Ana Bekuta, Lepa Lukić.jpg
Čedomir Jovanović Lepa Brena.jpg
PHAL2457.JPG
Dragana Mirković Milica Pavlović Svetlana Ceca Ražnatović Jelena Karleuša Tea Tairović Aleksandra Prijović Lepa Brena

Lepa Brena gost na koncertu Leksington benda Izvor: MONDO