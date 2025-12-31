Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić odlučila je da kraj stare i početak nove godine proslavi na jednoj od najluksuznijih svetskih destinacija – u Dubaiju.

Na društvenim mrežama podelila je nekoliko trenutaka iz bajkovite praznične atmosfere, a njene objave odmah su privukle pažnju i izazvale brojne komentare.

Dok Aleksandra uživa u suncu i glamuru Ujedinjenih Arapskih Emirata, njihovu ćerku Leonu ovih dana čuva njen bivši partner Filip Car.

Oboje se trude da svojoj naslednici pruže pažnju i ljubav, a Aleksandra koristi kratki predah da se opusti i napuni energijom za sve što joj predstoji u novoj godini.

Za novogodišnju noć Aleksandra je zablistala u elegantnoj kratkoj haljini koja je istakla njenu vitku figuru, dok je uz osmeh svojim pratiocima poželela srećnu i uspešnu 2025. godinu poručivši:

- Srećna Nova godina svim mojim prijateljima. Želim svima sve najbolje.

"Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku"

Početkom septembra ove godine Aleksandru Nikolić svi su očekivali u "Eliti", međutim ona ipak nije ušla. Ona je u poslednjem trenutku ipak odlučila da ne bude deo Zadruge 9 Elite, jer kako kaže, nije mogla da se odvoji od ćerke.

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati.

- Moja odluka je da dete provede vreme sa svojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

