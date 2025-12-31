Marija je blistala u drugom stanju, dok ju je Jovan gledao s puno ljubavi

Bivši suprug Marije Mikić od kog se razvela sredinom ove godine, Jovan Pantić, oglasio se na mrežama uoči Nove godine.

On je umesto čestitke rešio da uputi javno izvinjenje, što je sve iznenadilo.

Jovan se pratiocima oglasio putem Instagrama.

- Umesto čestitke za Novu godinu želim da kažem jedno veliko, iskreno izvini - napisao je on i dodao:

- Ako sam nekog od vas povredio na bilo koji način, rečima ili delima, svesno ili nesvesno, oprostite. Budite dobri ljudi, čuvajte se - napisao je Jovan.

Teško podneo razvod

Podsetimo, Jovan je nedavno otkrio koliko mu teško pada razdvojenost od dece.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

