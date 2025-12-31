Slušaj vest

Bivši suprug Marije Mikić od kog se razvela sredinom ove godine, Jovan Pantić, oglasio se na mrežama uoči Nove godine.

On je umesto čestitke rešio da uputi javno izvinjenje, što je sve iznenadilo.

Jovan se pratiocima oglasio putem Instagrama.

Marija Mikić  Foto: Instagram, Printscreen/wwwmarijamikiccom, ATA images

- Umesto čestitke za Novu godinu želim da kažem jedno veliko, iskreno izvini - napisao je on i dodao:

- Ako sam nekog od vas povredio na bilo koji način, rečima ili delima, svesno ili nesvesno, oprostite. Budite dobri ljudi, čuvajte se - napisao je Jovan.

Teško podneo razvod

Podsetimo, Jovan je nedavno otkrio koliko mu teško pada razdvojenost od dece.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"SAMO RUŽNE I GLUPE ŽENE BEZ SRCA NOSE PRAVO KRZNO" Karleuša izvređala Teu, Priju i Mikićku zbog skupih bundi
Jelena Karleuša
StarsIRVASI, LAMPICE, DEDA MRAZOVI, JELKE OD 2 METRA: Domovi poznatih u prazničnom ruhu izgledaju nestvarno, ovakvo novogodišnje drvo još niste videli (FOTO)
Dragica Zlatić MArija Mikić Viki Miljković Lidija Vukićević
Stars"UKRADENE SU LIČNE STVARI..." Marija Mikić se oglasila nakon incidenta sa uništenim automobilom: Ogorčena sam i ljuta!
screenshot-52.jpg
StarsMARIJI MIKIĆ UNIŠTILI AUTO U MAKEDONIJI: Pevačica se oglasila, evo šta je poručila (FOTO)
2025-07-01 08_35_23-Instagram.jpg
StarsNJIMA JE BRAK PUKAO ZBOG PREVARE, PEVAČICA OSTAVILA MUŽA POSLE 39 GODINA: Ovi poznati parovi su se razveli u 2025. godini
razvodi

 Naša pevačica stigla stigla na Eminin koncert:

“Ne patim od toga da budem u prvom redu i u vip lozi”: Naša pevačica stigla na Eminin koncert, pa potkacila kolege Izvor: MONDO/Đorđe Milošević