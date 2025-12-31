Slušaj vest

Prijatelj Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, pre nekoliko dana je otkrio da žive zajedno, a kako se ne razdvajaju oni zajedno slave i Novu godinu.

Oni su sa dobrim provodom počeli još pre nekoliko sati u jednom restoranu gde im se pridružila jedna prijateljica. Aca je zabeležio kako se provode i to objavio na Instagramu. Igrali su uz Merlinovu pesmu, a snimak pokazuje koliko su dobro raspoloženi.

Oni su uživali uz Merlinovu pesmu, a Aca je u jednom trenutku upalio kameru i počeo da snima.

- Odustaćemo nikad - napisao je Aca uz snimak.

Čeda Jovanović Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Aca je nedavno objavio poruku namenjenu Čedi kada je i otkrio da žive pod istim krovom.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas.