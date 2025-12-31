Slušaj vest

Uroš Živković započeo je novogodišnji nastup u Beogradu na kojem će pevati i Andreana Čekić, Barbara Bobak i Sloba Radanović.

Pred izlazak na scenu Uroš je okupljenim novinarima rekao da mu je 2025. godina bila posebna zbog svega što mu se desilo u privatnom životu - oženio se i dobio dete.



- Dobro veče, meni je posebna ova godina zbog svega što se desilo, ova noć će biti samo kruna. Supruga je tu, mali uživa sa

babom i dedom. Izljubiću se sa suprugom večeras, zaslužila je malo oduška - rekao je Uroš i nastavio:

Uros Zivkovic poceo novogodisnji nastup Izvor: Kurir





- Turbulentna je godina, ali u svakom poslu ima uspona i padova. Nova godina je dan kad vlada tenzija i euforija, večeras smo

ovde da ispunimo neke kriterijume. Ja imam u 2025. preko 100 i nešto nastupa. Nova godina nosi neke želje, ambicije, onda su

ljudi drugačije orijentisani, pa smo mi tu da pružimo nešto više. Nisam spavao sedam dana, ne znam šta pričam. Sad dolazim sa

nastupa.

On želi da proširi porodicu u 2026. godini.

- Daj Bože zdravlja da proširimo porodicu do kraja godine, da dobijemo još jednog člana. Ja nisam neko ko planira na kratke staze,

uvek imam dugoročne planove. Radiću na novim pesmama, možda i na albumu. Nadam se da će godina biti zdrava, berićetna,

muzika spaja i leči, ali ima tu i mnogo okolnosti koji utiču na to da li su ljudi raspoloženi na provod. Ja volim da radim, muzika me

leči. Volim da radim, posao mi donosi lepo, onda dođem kod kuće spreman za porodicu. Srećan sam čovek, zdrav, imam veliku

porodicu, mnogo kumova, prijatelja... Ljudi treba da prestanu da gledaju u tuđa dvorišta - rekao je na kraju Uroš.

Andreana Čekić Foto: Kurir

Ubruo je stigla i njegova koleginica Andreana Čekić u beloj korset haljini sa šlicem koju je sama kreirala. Pevačica nije krila zadovoljstvo sto radi sa kolegama i poručuje da će u Novoj godini da promeni drastično životne navike, a čeka je velika borba.

Inače, ljudi iz cele Evrope koji prate život i rad ovih pevača odlučili su da bas sa njima uđu u Novu 2026.godinu.

-Pratimo ih još dok su se takmičili. Odlični su, prave dobru atmosferu i zato smo i došli da proslavimo Novu godinu - rekao je mladić Miloš Jovanović, koji je sa bivšom i sadašnjom devojkom došao da isprati 2025.godinu.

- Tu su mi bivša devojka i sadašnja. Eto šta ti je život. I ja sam kao i Darko imo buran život. Nadam se da će u Novoj biti bolje. Ja pevam svojim ženama da ne znam šta su na meni videle, bas kao i Lazić- rekao nam je kroz osmeh ovaj mladić



