"BORIM SE VEĆ MESEC I PO DANA..." Indira Radić u lošem zdravstvenom stanju, otkrila o čemu se radi, ali nije otkazala nastup: Sve dok imam glas - radiću! VIDEO
Pevačica Indira Radić večeras će u jednom prestoničkom hotelu prirediti veče za pamćenje, gde će zajedno sa fanovima dočekati 2026. godinu.
Kako je otkrila, zdravstveno stanje joj nije najbolje, ali to je ne sprečava da zasija u novogodišnjoj noći:
- Borim se sa virusom već mesec i po dana, ali ovo mi je prva Nova godina u Beogradu, tako da sve dok je glas ovde, radiću. Čula sam da je krcato, biće opštenarodno veselje. Najbliži nisu tu, moja deca su trenutno na putu za Laponiju. Oni su krenuli kod Deda Mraza, dok ja od njega želim samo dobro zdravlje - rekla je Indira, pa je otkrila da je svoj najveći cilj ostvarila u 2025. godini:
- Kupila sam sebi kuću, tamo gde želim da živim sa sve životinjama i prirodom.
Ostatak intevjua možete pogledati u videu iznad.
Kurir.rs