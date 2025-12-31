Slušaj vest

Džibri Bel, poznati američki influenser, odlučio je da Novu godinu dočeka u Srbiji. On i njegova devojka došli su da uživaju u nastupu Uroša Živkovića, Andreane Čekić, Barbare Bobak i Slobe Radanovića.

Iako su bili okruženi obožavateljima, Džibri Bel nije mogao da se odvoji od svoje atraktivne plavuše, koju je pažljivo držao za ruku sve vreme. Svi su primetili njihov sklad i bliskost, ali i njihovu eleganciju. Čak su i stajlinge uskladili.

Džibri Bel je nosio elegantno odelo koje je savršeno odgovaralo njegovom stilu, dok je njegova devojka bila obučena u sofisticiranu haljinu koja je dodatno naglasila njihov glamurozan izgled.

Dćibri Bel s devojkom Foto: Kurir

Svedoci događaja, među kojima je bila i naša ekipa, kažu da su kao par i gosti na ovom dočeku bili prava atrakcija i u centru pažnje.

Dzibri Bel s devojkom na doceku Nove godine Izvor: Kurir

Podsetimo, Uroš je pred izlazak na scenu poručio da bi želeo još jedno dete u 2026. godini, dok se Andreana Čekić pojavila u beloj haljini koju je sama kreirala.