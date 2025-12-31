Slušaj vest

Kristina Beronja, koja je u prošlosti bila u vezi sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, viđena je večeras u Beogradu na nastupu popularne pevačice Aleksandre Prijović u Centru Sava.

Ona je posetila našu prestonicu povodom dočeka Nove 2026. godine. Kristina je za ovu priliku odabrala glamuroznu dugu crnu haljinu, što je dodatno privuklo pažnju prisutnih.

Beronja, inače poznata i po svojoj pojavi u regionalnim medijima kao bivša partnerka Stanivukovića, u Beograd je doputovala kako bi prisustvovala večerašnjem muzičkom događaju koji je okupio veliki broj gostiju iz Srbije i regiona.

Veliki povratak Aleksandre Prijović posle jednogodišnje pauze

Aleksandra Prijović je, podsetimo, održala koncert u Baru uz publiku koja je uglas pevala njene najveće hitove.

Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.

