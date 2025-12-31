Slušaj vest

Kristina Beronja, koja je u prošlosti bila u vezi sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, viđena je večeras u Beogradu na nastupu popularne pevačice Aleksandre Prijović u Centru Sava.

Ona je posetila našu prestonicu povodom dočeka Nove 2026. godine. Kristina je za ovu priliku odabrala glamuroznu dugu crnu haljinu, što je dodatno privuklo pažnju prisutnih.

paparaco: Kristina Beronja, bivša devojka Draška Stanivukovića u Beogradu slavi Novu godinu Foto: Petar Aleksić

Beronja, inače poznata i po svojoj pojavi u regionalnim medijima kao bivša partnerka Stanivukovića, u Beograd je doputovala kako bi prisustvovala večerašnjem muzičkom događaju koji je okupio veliki broj gostiju iz Srbije i regiona.

Veliki povratak Aleksandre Prijović posle jednogodišnje pauze

Aleksandra Prijović je, podsetimo,  održala koncert u Baru uz publiku koja je uglas pevala njene najveće hitove.

Aleksandra Prijović u Baru Foto: TO Bar

Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.

