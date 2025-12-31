Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović večeras, u novogodišnjoj noći, nastupa pred publikom u Beogradu u hali na Sajmu.

Ona je simbolično odabrala crvenu kombinaciju, međutim, kada je izašla na binu doživela je peh i haljina joj je pukla na nezgodnom mestu.

Aleksandra Mladenović Izvor: Kurir

Aleksandra je u crvenoj čipki sve ostavila bez daha, a njena izvajana figura je došla u prvi plan.

Aleksandri pukla haljina Foto: Kurir

Međutim, ona nije primetila da joj se na zadnjici haljina rašila, a kada je okrenula leđa publici usledio je šok.

Aleksandra Mladenović 1 Izvor: Kurir

Pevačica otkrila šta nikako ne sme da uradi u novogodišnjoj noći

Iako vlada uvreženo verovanje da nošenje crvenog donjeg veša u novogodišnjoj noći donosi sreću u ljubavi i pozitivnu energiju, pevačica Aleksandra Mladenović odlučila je da to verovanje zauvek precrta sa svoje liste. Veruje da ju je "poterao maler" jer i dalje nije našla onog pravog.

Pevačica Aleksandra Mladenović je otvoreno priznala da je, poput većine pripadnica lepšeg pola, ranije praktikovala običaj da u novogodišnjoj noći nosi crveni veš, ali da ju je nakon toga "poterao maler".

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

Aleksandra je za medije otkrila specifičan razlog zbog kojeg crvena boja više nije opcija za njen novogodišnji stajling.

– Za doček 2020. sam nosila crveni veš i eto šta se desilo – i korona i sve. Tako da neću ga više nositi. Ne znam kakav ću, ali crveni neću sigurno – izjavila je Mladenovićeva, aludirajući na globalnu pandemiju koja je usledila baš te godine.

"Povređivali su me"

Pored novogodišnjih odluka, pevačica se osvrnula i na teške trenutke kroz koje je prolazila kada se našla na meti osuda zbog fizičkog izgleda. Ona je objasnila da su promene na njenom licu bile posledica zdravstvenih problema, a ne estetskih zahvata, što ju je u jednom periodu veoma pogađalo.

– Nisam umela da se nosim sa tim da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razbolela... To me je baš povredilo – ispričala je Aleksandra za Grand.

