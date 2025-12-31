Slušaj vest

Aleksadnra Radović započela je svoj nastup na dočeku 2026. godine na Savskoj promenadi. Ona je na scenu izašla posle Goce Tržan, koja je otvorila ovaj događaj.

Brojna publika, koja se odlučila do najluđu noć provede u Beogradu na vodi oduševljena je pevačicinim stajlingom. Do sada su je uglavnom viđali u elegantnim haljinama i odelima, a sada se opredelila za uske pantaone preko kojih je nosila braon dugačke čizme, rukavice u istoj boji i skupocenu bundu.

Ona je svojim glasom sve razgalila, a nakon nje šou će nastaviti Sinida. Posle nje će se čuti zvuk trube zahvaljujući Bobanu i Marku Markoviću i njihovom orkestru.

Podsetimo, i Goca je odabrala kratku bundu, a nju je na nastup dovezla ćerka Lena Marinković. Suprug Raša Novaković došao je dva sata ranije kako bi proverio da li je sve pod kontrolom. Neko vreme njih dvoje su bili u delu koji je rezrvisan za izvođače, pa ju je ispratio na scenu.

