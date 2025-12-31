TEA TAIROVIĆ U ZLATNOM KOSTIMU S MUŽEM DOŠLA NA DOČEK! Pevačica otkrila obline, pa poručila: Idem na Maldive na detoks od telefona
Tea Tairović pojavila u jednom beogradskom hotelu gde nastupa za doček 2026. godine sva u zlatnom. Ona je imala kostim koji je otkrio sve njene obline, a preko bundu, koju je skinula čim se približila sali.
Tea je na nastup stigla držeći za ruku supruga Ivana, koji joj je najveća podrška u svemu. Njega će, kako je rekla, prvog poljubiti u ponoć.
Pred nastup u Beogradu Tea Tairović je otkrila planove za sledeću godinu:
- Zdravlje mi je na prvom mestu. Večeras sve gori. Jako sam srećna i zadovoljna, nadam se da će se to nastaviti i u 2026. godini. Ja sam danas baš napomenula udala sam se u 25. godini, izdala dva albuma, od koga je, dosta je. Maštam o majčinstvu, mislim da svaka žena oseti muškarca sa kojim to treba da se desi, tako sam i ja osetila. Svaku trudnicu podržavam i da radi i da ne radi, sada u 2026. godini ima daleko više izazova nego kad smo mi bili mali, ali to ne umanjuje lepotu svega toga. Ja volim stabilnost, ne volim promene, ali me promene hoće.
- Najviše volim da nastupam u Beogradu kada su praznici u pitanju, volim da sam blizu kuće, blizu porodice, veliko mi je zadovoljstvo. U ponoć ću poljubiti svog muža - rekla nam je Tea, pa otkirla da za par dana ide na zasluženi odmor na Maldive.
- Odlazim na Maldive za nekih desetak dana i jedva čekam. U 365 dana pola toga provedem na bini, a drugu polovinu provedem u kolima, potrebno mi je to, i jedan detoks od telefona. Ja još uvek nisam ostvarala svoje snove, ja baš mnogo sanjam, Krunom karijere bih mogla nazvati neki događaj tek nakon mnogo godina. Jedva čekam da idem u penziju, zamišljam sebe u Grčkj kako jedem masline i pijem vino - rekla je Tea, a o čemu je još pričala pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.