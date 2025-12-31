Slušaj vest

Darko Lazić odlučio je ovogodišnji doček Nove godine da provede radno, ali i sa stilom. Iako su svi pogledi bili uprti u njega, jer je za mnoge on simbol zabave i dobrog provoda, prava zvezda večeri bila je njegova supruga Katarina.

Katarina Darkov heroj

Kao pravi oslonac i podrška, Katarina je obezbedila da sve bude u najboljem redu, a nije izostala ni pomoć pri poslednjim detaljima u Darkovom izgledu.

Darko Lazić Izvor: Kurir

Naime, dok su se oko Darka smenjivale devojke koje su želele da se fotografišu sa njim, Katarina nije ostajala pasivna. Uočila je da se pevačeva košulja izgužvala, što bi mogao biti detalj koji ne ide uz njegovu poziciju. Brzo je, u svom prepoznatljivom stilu, zavrnula rukav na Darkovoj košulji.

Iako je njen suprug na sceni bio fokusiran na pevanje i atmosferu koju je pravio, Katarina je bila u pozadini, savršeno organizujući i kontrolirajući svaki detalj, od njegove garderobe do trenutne dinamike u društvu.

Katarina, osim što je pazila na Darkovo izuzetno važan izgled, sa osmehom na licu je prihvatala sve ženske fanove da poziraju s njenim suprugom. Njen miran, ali odlučan pristup dao je atmosferi pravi sklad, zbog čega je još jednom postalo jasno da je ona najvažnija osoba u Darkovom životu, kako u privatnom, tako i u profesionalnom smislu.

Doček Nove godine, iako radni, prošao je u veselju, uz vrhunske nastupe i nezaboravnu atmosferu, a Lazić i njegova supruga pokazali su kako uz ljubav i međusobno poverenje uspešno balansirati i poslovne obaveze i privatne trenutke.

Nadica Ademov nastupila nakon Lazića

Pevačica Nadica Ademov dočekuje Novu godinu u punom sjaju, ali nije sve prošlo bez problema na pripremama. Iako je bila uzbuđena zbog svog nastupa, tokom celog dana imala je pravu "modnu dramu" sa haljinom koju je stilista poslao.

Naime, kreacije koje su joj bile predložene nisu odgovarale njenom stilu i senzibilitetu, pa je odlučila da se osloni na sopstvenu intuiciju i izabere kreaciju koja joj najbolje pristaje.

Nadica je na kraju izabrala elegantni korset i suknju, kombinaciju koja je isticala njenu figuru i delimično otkrivala deo tela. Iako je izgledala zanosno, mnogi su primetili da je njeno izdanje izazvalo određena pitanja u vezi s donjim vešom. Pevačica je odlučila da ostane misteriozna, izbegavajući bilo kakve odgovore na ta pitanja, a svi su se složili u jednom: Nadica je izgleda bila potpuno sigurna u svoj izgled i nije želela da se uklapa u uobičajene norme.

Nadica Ademov Izvor: Kurir

Ali, to nije bio jedini detalj koji je sve zainteresovao. Nadica je, naime, na sve to dodala i još jedan neobičan, ali šik modni izbor: zimske sandale. S obzirom na hladnoću, mnogima je bilo nejasno kako se odlučila za ovakav korak, pa je pevačica u jednoj od izjava objasnila svoju odluku. "Zašto dame zimi nose sandale? Zato što je to elegantno. Uz haljine baš bude lepo, sofisticirano i damski. Jeste da je malo hladno, ali nema veze. Meni nije hladno, greje me ljubav." . Iako je nadmašila sve modno-hladne dileme, nije zaboravila ni da pokaže svoj jedinstven šarm na bini, gde je njeno pevanje obeležilo početak Nove godine. Nadica je uz svoj jedinstveni modni izričaj i samouverenost pokazala da je ona prava dama koja ne podleže trendovima, već ih sama stvara.

Kurir.rs