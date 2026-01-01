Slušaj vest

PevačicaLepa Lukić dan pred doček Nove godine završila je u Urgentnom centru.

Ona je, kako je Kurir saznao, došla zbog bolova u stomaku koji su trajali nekoliko dana i jake mučnine. Sa njom je sve vreme bila prijateljica. Nakon svih detaljnih analiza i primljene terapije ona je puštena kući.

Lepa se sada oglasila i objasnila zašto je potražila lekarsku pomoć.

- Imala sam herpes pre šest godina i sada se ponovo vratio. Dali su mi pravu terapiju i već danas mi je bolje - rekla je Lepa za Blic i dodala:

Lepa Lukić Foto: Kurir Televizija

- Evo me na nastupu u Rumi, zovu me da izađem, moram da prekinem. Hvala na interesovanju - poručila je Lepa, koja se sada dobro oseća.

Podsetimo, Lepa Lukić je nedavno govorila o porocima.

- Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac? Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gde god mogu i kad mogu - rekla je ona za Blic i dodala:

- Kad odem da se kockam to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me vidite u kafani kako se opijam. To je misaona imenica.