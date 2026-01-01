Slušaj vest

Pevač Aco Pejović dočekao je Novu godu na bini, pred svojim vernim fanovima u Budvi.

On je tik pred izlazak na scenu sabrao utiske iz 2025. godine:

Aco Pejović Izvor: Kurir

- I po pitanju poslovnih i privatnih planova mi je bila sjajna, ali moram da naglasim da je neću pamtiti po dobrom jer sam zosta dragih ljudi izgubio, to mi je jedina žal. Ne mogu zaboraviti takve stvari, ali želim da se u 2026. takve stvari dešavaju, za zadravlje se uvek molim Bogu - rekao je on i dodao:

Aco Pejović 1 Izvor: Kurir

- Ja sam dosta toga što sam zacrtao uradio i ostvario. Ljudi su takvi da im nikad nije dosta, pa i ja. Ja sam još uvek tu da radim, pravim, snimam, imam puno planova, ako Bog da zdravlja i sreće, to će se ostvariti.

Aco Pejović izjave Izvor: MONDO