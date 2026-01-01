Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović večeras je Novu 2026. godinu dočekala sa svojim fanovima u Sava centru, a među mnogobrojnom publikom bio je i njen svekar, bivši teniser Boba Živojinović.

On je sedeo za stolom u vip delu sale i uživao u hitovima svoje snajke.

Inače, Lepa Brena večeras nastupa pred crnogorskom publikom, gde je u Tivtu na trgu dočekala novu godinu uz svoje fanove.

Odbrojavanje sa Aleksandrom

Aleksandra je na spektakularan način, uz fanove, odbrojavala poslednje sekunde stare godine, te je publici poželela najlepše želje u Novoj 2026. godini.

ALEKSANDRA PRIJOVIĆ SVA U ZLATU!

Aleksandra se pojavila u zanosnoj dugoj haljini koja je istakla njeno telo.

Haljina je zlatne boje i savršeno prijanja uz njeno izvajano telo, dok od kolena pada do poda.

Dekolte je veoma dubok, ali i pristojan, te su svi oduševljeni Aleksandrinim balansom umereno provokativnog, ali ipak kulturnog izdanja.

Aleksandra je u razgovoru sa medijima otkrila da jedva čeka da se ponovo, posle godinu dana, susretne sa beogradskom publikom, kao i da je 2025. godine naučila da je porodica najvažnija.

