PevačicaAleksandra Mladenović doživela je neprijatnu situaciju tokom dočeka Nove godine. Tokom nastupa joj je pukla haljina na zadnjici, pa je odlučila da oko struka veže duks kako bi prekrila ono što ne treba da se vidi i nastavila veče dalje.

Aleksandra je ovu situaciju prihvatila sa dozom humora:

"Nemam rezervnu garderobu, nisam ovo planirala, niti razmišljala da će mi pući haljina, iznervirao me je taj peh, ali sam zanemarila i trudila sam se da se ne primeti. Završila sam, idem da spavam, ovo mi je osmi dan kako radim svaki dan. Nemam donji veš, ali je haljina slojevita. Meni je ova godina bila jako teška i naporna. Nadam se da će sledeće godine da se posvetim sebi. Priželjkujem ljubav.

Aleksandri pukla haljina Foto: Kurir



Podsetimo, pevačica Aleksandra Mladenović večeras, u novogodišnjoj noći, nastupa pred publikom u Beogradu. Ona je simbolično odabrala crvenu kombinaciju, međutim, kada je izašla na binu doživela je peh i haljina joj je pukla.

"Za doček ne nosim crveni veš"

Inače, Aleksandra je sve nedavno nasmejala kada je rekla da više ne nosi crveni veš uoči dočeka kako je ne bi terao maler.

Foto: Kurir

– Za doček 2020. sam nosila crveni veš i eto šta se desilo – i korona i sve. Tako da neću ga više nositi. Ne znam kakav ću, ali crveni neću sigurno – izjavila je pevačica tada.

Kurir/Blic