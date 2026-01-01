Slušaj vest

Pevač Darko Lazić dočekao je 2026. godinu na sceni, ispred publike u krcatoj hali na Sajmu.

U ponoć je folker, kao pravi kavaljer, sve ostavio po strani i na sekund se posvetio svojoj supruzi Katarini, koja ga je sve vreme bordila pokraj bine.

Darko Lazić poljubio ženu u ponoć Izvor: Kurir

Naime, Darko je svim fanovima čestitao Novu godinu i poželeo im najlepše želje, a potom se povukao na kraj bine i dotrčao do Kaće, te se savio i poljubio je.

Publici nije promakao ovaj romantični momenat, te su ga podržali gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

Katarina spasila muža, zadužena za sve tokom novogodišnjeg nastupa

Darko Lazić odlučio je ovogodišnji doček Nove godine da provede radno, ali i sa stilom. Iako su svi pogledi bili uprti u njega, jer je za mnoge on simbol zabave i dobrog provoda, prava zvezda večeri bila je njegova supruga Katarina.

Kao pravi oslonac i podrška, Katarina je obezbedila da sve bude u najboljem redu, a nije izostala ni pomoć pri poslednjim detaljima u Darkovom izgledu.

Naime, dok su se oko Darka smenjivale devojke koje su želele da se fotografišu sa njim, Katarina nije ostajala pasivna. Uočila je da se pevačeva košulja izgužvala, što bi mogao biti detalj koji ne ide uz njegovu poziciju. Brzo je, u svom prepoznatljivom stilu, zavrnula rukav na Darkovoj košulji.

Darko Lazić Izvor: Kurir

Iako je njen suprug na sceni bio fokusiran na pevanje i atmosferu koju je pravio, Katarina je bila u pozadini, savršeno organizujući i kontrolirajući svaki detalj, od njegove garderobe do trenutne dinamike u društvu.

Katarina, osim što je pazila na Darkovo izuzetno važan izgled, sa osmehom na licu je prihvatala sve ženske fanove da poziraju s njenim suprugom. Njen miran, ali odlučan pristup dao je atmosferi pravi sklad, zbog čega je još jednom postalo jasno da je ona najvažnija osoba u Darkovom životu, kako u privatnom, tako i u profesionalnom smislu.

Doček Nove godine, iako radni, prošao je u veselju, uz vrhunske nastupe i nezaboravnu atmosferu, a Lazić i njegova supruga pokazali su kako uz ljubav i međusobno poverenje uspešno balansirati i poslovne obaveze i privatne trenutke.

Kurir.rs