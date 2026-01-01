- Srećna i vama Nova godina, a meni i rođendan, da ih bude još puno. U ponoć sam poželeo uobičajenu želju, možda zvuči i malo otrcano, ali samo zdravlje i mir u svetu. Pošto sam bio na bini, prve najlepše želje i čestitke sam dobio od mog klavijaturiste, vozača i svih prisutnih, a onda i od porodice. Radim već 50 godina i svih 50 radim za Novu godinu, možda je trebalo da napravim pauzu. Sledeće ću sigurno, ali i mi pevači volimo da nastupamo za Novu godinu, ne toliko zbog finansija, nego jer je publika u posebno lepom raspoloženju. Ono što mogu da kažem je da sam 30 godina unazad pevao u inostranstvu, a ovo je prvi put da ću Novu godinu dočekati u Beogradu.