Slušaj vest

Pevač Mile Kitić je doček Nove 2026. godine proveo sa svojim fanovima u jednom prestoničkom hotelu.

Kako je otkrio pred kamerama Kurira, Mile je pred publikom dočekao, ne samo Novu godinu, već i svoj rođendan.

Mile Kitić - Doček Nove godine Foto: Petar Aleksić

- Srećna i vama Nova godina, a meni i rođendan, da ih bude još puno. U ponoć sam poželeo uobičajenu želju, možda zvuči i malo otrcano, ali samo zdravlje i mir u svetu. Pošto sam bio na bini, prve najlepše želje i čestitke sam dobio od mog klavijaturiste, vozača i svih prisutnih, a onda i od porodice. Radim već 50 godina i svih 50 radim za Novu godinu, možda je trebalo da napravim pauzu. Sledeće ću sigurno, ali i mi pevači volimo da nastupamo za Novu godinu, ne toliko zbog finansija, nego jer je publika u posebno lepom raspoloženju. Ono što mogu da kažem je da sam 30 godina unazad pevao u inostranstvu, a ovo je prvi put da ću Novu godinu dočekati u Beogradu. 

On je otkrio da su se njegovoj naslednici, pevačici Eleni Kitić, novogodišnji planovi izjalovili, te ta je sa majkom kod kuće.

Mile Kitić Izvor: Kurir

- Trebalo je da bude u Makedinoji, međutim taj plan se nije ostvario pa je trenutno kod kuće sa Martom i još nekim prijateljima.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"NOĆU SE OKO KUĆE ČUJU ŠAKALI" Mile Kitić progovorio o velelepnoj vili na Avali, pa priznao da li će napraviti farmu na imanju
20240601divan-shows02e381deo.00-51-36-00.still004.jpg
StarsMILE KITIĆ OTKRIO PRAVO IME POSLE 50 GODINA NA SCENI Pokazao dokumenta, godinama krio, a onda ga odala ćerka: Nazvali ga po švaleru iz sela!
Mile Kitić
StarsSANDRA AFRIKA RATOVALA SA MILETOM I MARTOM KITIĆ, A SADA SE MIRE! Padale ozbiljne reči: Miševi izašli iz svojih rupica
mile-marta-sandra.jpg
Stars"KEMAL JE LOŠEG STANJA, ŠEMSA SE BORI" Mile Kitić o kolegama iz Južnog vetra: Otkrio i zašto je Milici Jokić otkazao gostovanje dan pred njegov koncert
Mile Kitić
Stars"ŽENIM SE TREĆI PUT" Mile Kitić iskreno o braku s Martom Savić: Pisali su da smo se rastali...
2025-08-13 09_42_07-Rakuten Viber copy.jpg

 Vatromet u Beogradu za Novu godinu:

vatromet u Beogradu na vodi Izvor: MONDO/Stefan Stojanović