MILE KITIĆ DOČEKAO NOVU GODINU I ROĐENDAN NA BINI Posle 30 godina prvi put u Beogradu: "Čestitali su mi vozač i klavijaturista, a Marta i Elena su kod kuće"
Pevač Mile Kitić je doček Nove 2026. godine proveo sa svojim fanovima u jednom prestoničkom hotelu.
Kako je otkrio pred kamerama Kurira, Mile je pred publikom dočekao, ne samo Novu godinu, već i svoj rođendan.
- Srećna i vama Nova godina, a meni i rođendan, da ih bude još puno. U ponoć sam poželeo uobičajenu želju, možda zvuči i malo otrcano, ali samo zdravlje i mir u svetu. Pošto sam bio na bini, prve najlepše želje i čestitke sam dobio od mog klavijaturiste, vozača i svih prisutnih, a onda i od porodice. Radim već 50 godina i svih 50 radim za Novu godinu, možda je trebalo da napravim pauzu. Sledeće ću sigurno, ali i mi pevači volimo da nastupamo za Novu godinu, ne toliko zbog finansija, nego jer je publika u posebno lepom raspoloženju. Ono što mogu da kažem je da sam 30 godina unazad pevao u inostranstvu, a ovo je prvi put da ću Novu godinu dočekati u Beogradu.
On je otkrio da su se njegovoj naslednici, pevačici Eleni Kitić, novogodišnji planovi izjalovili, te ta je sa majkom kod kuće.
- Trebalo je da bude u Makedinoji, međutim taj plan se nije ostvario pa je trenutno kod kuće sa Martom i još nekim prijateljima.
Kurir.rs
