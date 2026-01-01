Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša prvi put ušla u Elitu 9. Karleuša, koja je članica žirija Pinkovih zvezda, nekoliko sati nakon ponoći došla je u Šimanovce kako bi zabavljala rijaliti učesnike, koji su je gledali u neverici.

Na nastup je došla u crvenom donjem vešu i halterima, a prva se s njom pozdravila Miljana Kulić. 

JK u ELITI Foto: Printscreen

"Srećna Nova godina, da bude zdravi, voljeni, da zaradite mnogo para. Drago mi je da sam ovde, jako je gledano. Ne bih puno da pričam i držite mi fige da napravimo najbolju žurku", rekla je Jelena.

