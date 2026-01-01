MILJANA RIDALA NA GRUDIMA JELENE KARLEUŠE: JK se obratila samo Kulićki, imala specijalan poklon za nju, slomile je emocije (FOTO)
Jelena Karleuša napravila je pometnju svojim dolaskom u Šimanovce i ulaskom u rijaliti šou "Elit". Pevačica je do ranih jutarnjih sati zabavljala ukućane, a zbog njenog vrelog plesa i kostima u kojem se pojavila mnogim muškarcima nije bilo dobro.
Jelena je tokom novogodišnje proslave specijalno za Miljanu Kulić izvela je pesmu "Ne smem da se zaljubim u tebe".
- Samo za Miljanu. Ovu pesmu sam dobila na poklon od Marine Tucaković i od Raleta za moju prvu svadbu da mi donese sreću, a brak je trajao tri meseca - rekla je Jelena.
Jelena je nakon toga pozvala Miljanu Kulić da joj se pridruži na bini kako bi sa njom izvela pesmu "Ko ovu dramu režira". Kulićeva se raspala i sve vreme plakala na Jeleninom ramenu.
Kulićeva je nakon toga priznala Jeleni koliko je volela njenu majku Divnu.
- Mnogo sam volela tvoju mamu i ona mene - rekla je Miljana Kulić, a Karleuša je na kratko prekinula žurku i obratila se zadrugarima:
- Ovde mi svi prilaze i govore da su voleli moju majku. To je jako divno i potresno. Hvala vam puno. Ona bi bila jako srećna što sam ovde sa vama večeras - rekla je Jelena Karleuša.