Jelena Karleuša napravila je pometnju svojim dolaskom u Šimanovce i ulaskom u rijaliti šou "Elit". Pevačica je do ranih jutarnjih sati zabavljala ukućane, a zbog njenog vrelog plesa i kostima u kojem se pojavila mnogim muškarcima nije bilo dobro.

Jelena je tokom novogodišnje proslave specijalno za Miljanu Kulić izvela je pesmu "Ne smem da se zaljubim u tebe".

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Miljana Kulić Foto: Pritnscreen



- Samo za Miljanu. Ovu pesmu sam dobila na poklon od Marine Tucaković i od Raleta za moju prvu svadbu da mi donese sreću, a brak je trajao tri meseca - rekla je Jelena.

Jelena je nakon toga pozvala Miljanu Kulić da joj se pridruži na bini kako bi sa njom izvela pesmu "Ko ovu dramu režira". Kulićeva se raspala i sve vreme plakala na Jeleninom ramenu.

Kulićeva je nakon toga priznala Jeleni koliko je volela njenu majku Divnu.

- Mnogo sam volela tvoju mamu i ona mene - rekla je Miljana Kulić, a Karleuša je na kratko prekinula žurku i obratila se zadrugarima: